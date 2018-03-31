Как российским спецслужбам удалось похитить из Мариуполя картины на 1,5 миллиона долларов
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – в 2014 году российские спецслужбы вывезли из Мариуполя в Крым картины известных художников стоимостью в 1,5 миллиона долларов. А за то, что картины фактически похитили, наказали украинских музейщиков. Их приговорили к трем годам лишения свободы за служебную халатность.
Также в выпуске:
Прослушивание ФСБ: что можно говорить по телефону в оккупированном Крыму.
Могли ли украинские военные уничтожить оккупанта во время захвата Крыма и о чем жалеют.
Дмитрий Евчин, журналист "Радио Свобода".
Источник: 24 Канал
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