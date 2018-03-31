Как российским спецслужбам удалось похитить из Мариуполя картины на 1,5 миллиона долларов

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – в 2014 году российские спецслужбы вывезли из Мариуполя в Крым картины известных художников стоимостью в 1,5 миллиона долларов. А за то, что картины фактически похитили, наказали украинских музейщиков. Их приговорили к трем годам лишения свободы за служебную халатность.

Также в выпуске: Прослушивание ФСБ: что можно говорить по телефону в оккупированном Крыму. Могли ли украинские военные уничтожить оккупанта во время захвата Крыма и о чем жалеют. Дмитрий Евчин, журналист "Радио Свобода".