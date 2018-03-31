Як російським спецслужбам вдалось викрасти з Маріуполя картини за 1,5 мільйона доларів
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – у 2014 році російські спецслужби вивезли з Маріуполя до Криму картини відомих художників вартістю у 1,5 мільйона доларів. А за те, що картини фактично викрали, покарали українських музейників. Їх засудили до трьох років позбавлення волі за службову недбалість.
Також у випуску:
Прослуховування ФСБ: що можна говорити по телефону в окупованому Криму.
Чи могли українські військові знищити окупанта під час захоплення Криму та про що шкодують.
Дмитро Євчин, журналіст "Радіо Свобода".
Джерело: 24 Канал
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