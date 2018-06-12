Как с помощью технологии Pirelli Cyber Car шины могут "общаться" с водителями
Разумным автомобилям – умные шины. Всемирно известный производитель автомобильных покрышек из Милана Pirelli сделал свой весомый вклад в создание машины будущего. Итальянские инженеры разработали шины, которые будут "общаться" с бортовым компьютером автомобиля, водителем и самим производителем шин.
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Источник: 24 канал
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