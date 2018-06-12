Як за допомогою технології Pirelli Cyber Car шини можуть "спілкуватися" з водіями
Розумним автомобілям – розумні шини. Всесвітньовідомий виробник автомобільних покришок із Мілана Pirelli зробив свій вагомий внесок у створення машини майбутнього. Італійські інженери розробили шини, які "спілкуватимуться" з бортовим комп’ютером авто, водієм і самим виробником шин.
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Джерело: 24 канал
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