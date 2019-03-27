Как сделать цену на газ дешевле: "Нафтогаз" предложил выгодную идею

Стоит отменить монополию компаний-поставщиков газа для населения. Это не значит, что их нужно убрать с рынка газа, можно прекратить обязательства "Нафтогаза" продавать им газ, и дать возможность этим компаниям самим покупать газ на открытом рынке без посредника.

Об этом рассказал глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Из–за заоблачных тарифов на газ оштрафовали четыре облгаза

По его словам, такое изменение модели на рынке газа заложено в постановлении правительства, но дата изменения приходится на май 2020 года. "Это было договоренностью между правительством и МВФ. Но мы можем эту модель изменить сейчас, не дожидаясь еще один год", – отметил Коболев.

"Нафтогаз" недавно купил существенные объемы газа. Я пока не могу раскрыть, какие именно, потому что это коммерческая тайна. Мы купили их по цене, которая должна быть меньше, чем цена, которая сейчас является регулируемой на рынке, даже если добавить все расходы на транспортировку в Украину, налоги и даже небольшую сеть поставщиков,

– заявил глава "Нафтогаза".

И добавил, что они предлагают снять регулирования ВСО (возложение специальных обязанностей – 24). То есть облгазы смогут покупать продукт на открытом рынке по более низкой цене, чем предлагает "Нафтогаз".

Коболев также рассказал, что против этой идеи олигархи, так как на рынке за газ нужно платить, а сейчас из-за какого-то соглашения они за него не платят.

Почему увеличиваются цены на газ?

Благодаря низким ценам на газ на мировых рынках, рыночная стоимость газа в Украине теперь ниже регулируемой государством. Поэтому "Нафтогаз" решил с 1 апреля продавать газ для промышленности по более низким ценам, чем цены на газ для населения – по 8 гривен 38 копеек за "куб". Для бытовых потребителей эта цена – 8 гривен 55 копеек. А с 1 мая цена газа для населения составит 9,3 гривны за кубометр.