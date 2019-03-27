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      Як зробити ціну на газ дешевшою: "Нафтогазу" запропонував вигідну ідею

      29 Читать новость на русском
      Як зробити ціну на газ дешевшою: "Нафтогазу" запропонував вигідну ідею
      Як зробити ціну на газ дешевшою: "Нафтогазу" запропонував вигідну ідею / ТВА

      Варто відмінити монополію компаній-постачальників газу для населенню. Це не означає, що їх потрібно ліквідувати з ринку газу, можна припинити зобов'язання "Нафтогазу" продавати їм газ, і дати можливість цим компаніям самим купувати газ на відкритому ринку без посередника.

      Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв у прямому ефірі 24 каналу.

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      За його словами, така зміна моделі на ринку газу закладена в постанові уряду, але дата зміни припадає на травень 2020 року. "Це було домовленістю між урядом і МВФ. Але ми можемо цю модель змінити зараз, не чекаючи ще один рік", – наголосив Коболєв.

      "Нафтогаз" нещодавно купив суттєві обсяги газу. Я поки не можу розкрити, які саме, тому що це комерційна таємниця. Ми купили їх за ціною, яка повинна бути меншою, ніж ціна, яка зараз є регульованою на ринку, навіть якщо додати всі витрати на транспортування в Україну, податки і навіть невелику мережу постачальників,
      – заявив голова "Нафтогазу".

      І додав, що вони пропонують зняти регулювання ПСО (покладання спеціальних обов’язків, – 24). Тобто облгази зможуть купувати продукт на відкритому ринку за нижчою ціною, ніж пропонує "Нафтогаз".

      Коболєв також розповів, що проти цієї ідеї олігархи, тому що на ринку за цей газ потрібно платити, а зараз через якусь угоду вони за нього не платять.

      Чому збільшуються ціни на газ?Завдяки низьким цінам на газ на світових ринках, ринкова вартість газу в Україні наразі є нижчою за регульовану державою. Тому "Нафтогаз" вирішив з 1 квітня продавати газ для промисловості за нижчими цінами, ніж ціни на газ для населення – по 8 гривень 38 копійок за "куб". Для побутових споживачів ця ціна – 8 гривень 55 копійок. А з 1 травня ціна газу для населення становитиме 9,3 гривні за кубометр.

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      Теги: Андрій Коболєв Тарифи на газ Нафтогаз Газ Новини України
      Джерело: 24 канал
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