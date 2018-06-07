Как себя чувствуют министры-беглецы, и почему никто из них не наказан

В разгар событий на майдане украинское правительство возглавлял Николай Азаров. Половина его министров сбежали из Украины вслед за президентом. Однако, не все в Россию.

Бывший министр финансов Юрий Колобов уже 4 года живет в Испании. За это время он успел посидеть в испанской тюрьме, из которой его должны были экстрадировать в Украину. Но этого не произошло.

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