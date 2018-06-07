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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Как себя чувствуют министры-беглецы, и почему никто из них не наказан

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В разгар событий на майдане украинское правительство возглавлял Николай Азаров. Половина его министров сбежали из Украины вслед за президентом. Однако, не все в Россию.

Бывший министр финансов Юрий Колобов уже 4 года живет в Испании. За это время он успел посидеть в испанской тюрьме, из которой его должны были экстрадировать в Украину. Но этого не произошло.

Больше смотрите в фильме от журналистов "Следствия.Инфо" "Генеральная договоренность" 9 июня в 21:30 на 24 Канале.

Теги: Новости политики Новости Украины Расследования Николай Азаров Слидство.Инфо Анонс
Источник: 24 Канал
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