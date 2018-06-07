Як почуваються міністри-втікачі, та чому ніхто з них не покараний
У розпал подій на майдані український уряд очолював Микола Азаров. Поливна його міністрів утекли з України слідом за президентом. Проте, не всі до Росії.
Колишній міністр фінансів Юрій Колобов вже 4 роки живе в Іспанії. За цей час він встиг посидіти в іспанській в’язниці, з якої його мали екстрадувати до України. Але цього не сталося.
Більше дивіться у фільмі від журналістів "Слідства.Інфо" "Генеральна домовленість" 9 червня о 21:30 на 24 Каналі.
Джерело: 24 Канал
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