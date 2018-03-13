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Как село на Черкасщине превращается в озеро уже 20 лет

16:54, сегодня 283 Читати новину українською

На Черкасщине село превращается в озеро, все из-за талого снега, который каждую весну затапливает Степанки. Местные жители убеждены, что неправильно спроектированные дороги с каждым снегом проседают все больше.

Уже больше 20 лет люди просят помощи у власти, но их упорно игнорируют. Поэтому селяне фактически живут в резиновых сапогах, и со дня в день насыпают возле своих домов новые дамбы.

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Каждый год, после того как весной тает снег, на центральной улице села Степанки образуется водоем. В этом году его глубина более 30 сантиметров. Поскольку в конце зимы обильно шел снег. Теперь ни пройти, ни проехать.

Асфальтовое покрытие здесь сошло вместе со снегом еще 20 лет назад. С того времени сюда все время стекает талая и дождевая вода. Местные объясняют: все из-за некачественного проектирования дороги. Потому что не предусмотрены системы стоков. Поэтому и заливает дворы и подтапливает дома. По стенам домов уже пошли трещины.

Местные жители уже не раз обращались к чиновникам, но помощи так и нет. Поэтому люди спасаются от воды самостоятельно – возле дворов насыпают землю и кладут камни, возле погребов делают дамбы и откачивают воду насосом.

Между тем, глава объединенной общины уверяет: людям помогают как могут: и снег расчищали, и воду откачивали. А деньги на дорогу и разработку правильных стоков не дают, потому, мол, и не просили.

Когда мы могли это делать, когда ни один из жителей, ни один из депутатов, который был избран в конце прошлого года, не предложил решить данную проблему во время формирования бюджета,
– прокомментировал глава Степанковской ОТО Игорь Чикаленко.

Следовательно, к этому вопросу можно будет вернуться как минимум через год. Тем временем, крестьяне пытаются спасти дома, прокладывают новые маршруты до магазина и больницы и запасаются резиновыми сапогами.

Напомним, на улице Лятошинского в Голосеевском районе Киева вода затопила значительную участок проезжей части.

Теги: Новости Украины Новости Черкасс
Источник: 24 Канал
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