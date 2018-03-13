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Як село на Черкащині перетворюється на озеро уже 20 років

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Село на Черкащині перетворюється на озеро
Село на Черкащині перетворюється на озеро / 24 Канал

На Черкащині село перетворюється на озеро, усе через талий сніг, який щовесни затоплює Степанки. Місцеві жителі переконані, що неправильно спроектовані дороги з кожним снігом просідають дедалі більше.

Уже понад 20 років люди просять допомоги у влади, але їх вперто ігнорують. Тож селяни фактично живуть у гумових чоботах, і з дня у день насипають біля своїх домівок нові дамби.

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Щороку, після того як навесні тане сніг, на центральній вулиці села Степанки утворюється водойма. Цьогоріч її глибина понад 30 сантиметрів. Оскільки наприкінці зими рясно сніжило. Тепер ні пройти, ні проїхати.

Асфальтне покриття тут зійшло разом зі снігом ще 20 років тому. З того часу сюди весь час стікає тала та дощова вода. Місцеві пояснюють: усе через неякісне проектування дороги. Бо не передбачені системи стоків. Тому і заливає двори та підтоплює хати. По стінах будинків уже пішли тріщини.

Місцеві жителі уже не раз зверталися до чиновників, проте допомоги так і немає. Тому люди рятуються від води самостійно – біля дворів насипають землі та кладуть каміння, біля погребів роблять дамби та відкачують воду насосом.

Натомість, голова об'єднаної громади запевняє: людям допомагають як можуть: і сніг розчищали, і воду відкачували. А гроші на дорогу і розробку правильних стоків не дають, бо, мовляв, і не просили.

Коли ми могли це робити, коли жоден із жителів, жоден із депутатів, який був обраний в кінці минулого року, не запропонував вирішити дану проблему під час формування бюджету,
– прокоментував голова Степанківської ОТГ Ігор Чикаленко.

Відтак, до цього питання можна буде повернутися як мінімум за рік. Тим часом, селяни намагаються врятувати оселі, прокладають нові маршрути до крамниці і лікарні та запасаються гумовими чоботами.

Нагадаємо, на вулиці Лятошинського у Голосіївському районі Києва вода затопила значну ділянку проїжджої частини.

Теги: Новини України Новини Черкас
Джерело: 24 Канал
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