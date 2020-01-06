Как семья спасла лошадей в Черкасской области: увлекательная история

Спасли лошадей и строят для них конюшню. В Черкассах семья выкупила животных, которых должны были передать на убой. Ради них даже переехали в село. Сейчас семья обустраивает конюшню, где побывали корреспонденты 24 канала.

У семьи Натальи 4 года назад появилась 7-летняя рыжая Зира. Ее владелец выехал за границу, а животное просто отдал на мясо. Ее товарищем стал 14-летний Милан, которого хотели отдать на убой за то, что не прижился в табуне.

Важно! Пожары в Австралии: семья известного зоозащитника Ирвина спасает животных от смерти - жуткие фото

"Был табун, в табуне был главный жеребец, и он его методично избивал. Бил до такого состояния, что конь то на трех ногах ходил, то был покусан, как далматинец на вид", – рассказала владелица лошадей Наталья Штоль.



Владелица лошадей

Когда лошадей выкупили, Наталья с мужем решили переехать в деревню, где сразу приобрели участок. Женщина с детства грезила этими животными. Сейчас ухаживают и пасут их, не забывая об учебе.

Помогают справиться с лошадями волонтеры. Среди помощниц девушка Анжелика, которая выполняет всю работу, а ей позволяют кататься на лошадях.



Лошади Натальи

Семья уже начала строить конюшню. Также планируют создать такое пространство, чтобы здесь можно было реабилитировать животных. А все желающие могли помочь и покататься на лошадях.

Чтобы была возможность людям приезжать к нам в гости, общаться с животными, иметь возможность присоединяться к этому миру животных. Чтобы люди становились добрее, раскованнее, счастливее от общения с такими животными,

– заявила владелица лошадей Наталья Штоль.

Сейчас для семьи самое важное – достроить помещение, пока не было сильных морозов. Поэтому охотно ждут помощников.