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      Как семья спасла лошадей в Черкасской области: увлекательная история

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      Спасли лошадей и строят для них конюшню. В Черкассах семья выкупила животных, которых должны были передать на убой. Ради них даже переехали в село. Сейчас семья обустраивает конюшню, где побывали корреспонденты 24 канала.

      У семьи Натальи 4 года назад появилась 7-летняя рыжая Зира. Ее владелец выехал за границу, а животное просто отдал на мясо. Ее товарищем стал 14-летний Милан, которого хотели отдать на убой за то, что не прижился в табуне.

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      "Был табун, в табуне был главный жеребец, и он его методично избивал. Бил до такого состояния, что конь то на трех ногах ходил, то был покусан, как далматинец на вид", – рассказала владелица лошадей Наталья Штоль.

      Власниця коней
      Владелица лошадей

      Когда лошадей выкупили, Наталья с мужем решили переехать в деревню, где сразу приобрели участок. Женщина с детства грезила этими животными. Сейчас ухаживают и пасут их, не забывая об учебе.

      Помогают справиться с лошадями волонтеры. Среди помощниц девушка Анжелика, которая выполняет всю работу, а ей позволяют кататься на лошадях.

      Коні
      Лошади Натальи

      Семья уже начала строить конюшню. Также планируют создать такое пространство, чтобы здесь можно было реабилитировать животных. А все желающие могли помочь и покататься на лошадях.

      Чтобы была возможность людям приезжать к нам в гости, общаться с животными, иметь возможность присоединяться к этому миру животных. Чтобы люди становились добрее, раскованнее, счастливее от общения с такими животными,
      – заявила владелица лошадей Наталья Штоль.

      Сейчас для семьи самое важное – достроить помещение, пока не было сильных морозов. Поэтому охотно ждут помощников.

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      6 января
      1838
      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины Мир животных Новости Черкасс
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