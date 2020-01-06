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      Як родина врятувала коней на Черкащині: захоплива історія

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      Врятували коней та будують для них стайню. У Черкасах родина викупила тварин, яких мали передати на забій. Заради них навіть переїхали в село. Нині родина облаштовує конюшню, де побували кореспонденти 24 каналу.

      У родини Наталії 4 роки тому з’явилася 7-річна руда Зіра. Її власник виїхав за кордон, а тварину просто віддав на м’ясо. Її товаришем став 14-річний Мілан, якого хотіли віддати на забій через те, що не прижився у табуні.

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      "Був табун, в табуні був головний жеребець і він його методично бив. Бив до такого стану, що кінь то на трьох ногах ходив, то був покусаний, як далматинець на вигляд", – розповіла власниця коней Наталія Штоль.

      Власниця коней
      Власниця коней

      Коли коней викупили, Наталія з чоловіком вирішили переїхати в село, де одразу придбали ділянку. Жінка з дитинства марила цими тваринами. Нині доглядають і випасають їх, не забуваючи про навчання.

      Допомагають поратися з конями волонтери. Серед помічниць дівчина Анжеліка, яка виконує всю роботу, а їй дозволяють кататися на конях.

      Коні
      Коні Наталії

      Родина вже почала будувати конюшню. Також планують створити такий простір, аби тут можна було реабілітувати тварин. А всі охочі могли допомогти та покататися на конях.

      Щоб була можливість людям приїжджати до нас у гості, спілкуватися з тваринами, мати можливість приєднуватися до цього світу тварин. Щоб люди ставали добрішими, розкутішими, щасливішими від спілкування з такими тваринами,
      – заявила власниця коней Наталія Штоль.

      Наразі для сім'ї найважливіше – добудувати приміщення, поки не було сильних морозів. Тож охоче чекають на помічників.

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Світ тварин Новини Черкас
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