09:53
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Как штрафуют водителей перегруженных фур: на Херсонщине ночью работает специальная комиссия

      433 Читати новину українською

      В Украине взялись за контроль перегруженных фур. Произошло это после скандального отстранения руководителя "Укртрансбезопасность" Михаила Ноняка, которому вменяют коррупционные сделки. А пока опального чиновника проверяют, на украинских дорогах становится больше порядка. Как с недобросовестными водителями борются на Херсонщине, узнавали корреспонденты 24 канала.

      Трасса Одесса-Мелитополь-Новоазовск для водителей – настоящее испытание. Ведь только потеряешь бдительность, как машину сразу придется ремонтировать.

      Читайте также: Укравтодор введет сбор для грузовиков за проезд по дорогам Украины

      Эту дорогу ремонтировали меньше года назад, однако многотонники сделали свое дело. Теперь она снова в продавленных колеях.

      Дорожники говорят, что больше всего нарушений ночью. Весов для грузовиков на Херсонщине лишь две единицы, однако и они фактически не работали. Местные говорят, что из-за руководителя управления "Укртрансбезопасности".

      Раньше была коррупционная составляющая. За проезд одного грузовика было около двухсот гривен. То есть, мы говорим о коррупционной составляющей в сутки около двухсот тысяч гривен. Мы сейчас работаем в сводной рабочей группе для того, чтобы не допустить этих коррупционных действий,
      – рассказал советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

      Меньше, чем за две недели через весы прошли почти шесть тысяч фур – выявлено 195 нарушений. А до этого показателей почти не было.

      Ями на дорогах
      Ямы на дорогах

      Как только машина проедет через весы, специальная программа показывает сколько лишнего груза. Правда, от такого контроля водители не в восторге. За перегруз с владельца фуры берется специальная оплата. Она в евро и высчитывается по специальной формуле.

      Туда входят показатели перегрузки как общей массы транспортного средства, так и перегрузки на оси. Также основным фактором является расстояние,
      – пояснил и.о. начальника Черноморского межрегионального управления "Укртрансбезопасности" Николай Стрижак.

      Штрафують водіїв перевантажених фур
      Штрафуют водителей перегруженных фур

      Так с начала проверок в области уже собрали 37 тысяч евро. Деньги идут в дорожный фонд. Тем временем водители фур уже начинают хитрить: чтобы не платить штраф, в соцсетях создают группы предупреждения. Вскоре на Херсонщине планируют установить еще три весовых комплекса.

      blog_ava
      Гороскоп на 2 сентября для всех знаков зодиака
      сегодня
      577
      Теги: Новости Украины Новости Херсона Деньги Штрафы Дороги
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 1 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 174
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      23955
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 543
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2689
      Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1 сентября , 20:00 Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1309
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук