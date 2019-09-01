Как штрафуют водителей перегруженных фур: на Херсонщине ночью работает специальная комиссия

В Украине взялись за контроль перегруженных фур. Произошло это после скандального отстранения руководителя "Укртрансбезопасность" Михаила Ноняка, которому вменяют коррупционные сделки. А пока опального чиновника проверяют, на украинских дорогах становится больше порядка. Как с недобросовестными водителями борются на Херсонщине, узнавали корреспонденты 24 канала.

Трасса Одесса-Мелитополь-Новоазовск для водителей – настоящее испытание. Ведь только потеряешь бдительность, как машину сразу придется ремонтировать.

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Эту дорогу ремонтировали меньше года назад, однако многотонники сделали свое дело. Теперь она снова в продавленных колеях.

Дорожники говорят, что больше всего нарушений ночью. Весов для грузовиков на Херсонщине лишь две единицы, однако и они фактически не работали. Местные говорят, что из-за руководителя управления "Укртрансбезопасности".

Раньше была коррупционная составляющая. За проезд одного грузовика было около двухсот гривен. То есть, мы говорим о коррупционной составляющей в сутки около двухсот тысяч гривен. Мы сейчас работаем в сводной рабочей группе для того, чтобы не допустить этих коррупционных действий,

– рассказал советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

Меньше, чем за две недели через весы прошли почти шесть тысяч фур – выявлено 195 нарушений. А до этого показателей почти не было.



Ямы на дорогах

Как только машина проедет через весы, специальная программа показывает сколько лишнего груза. Правда, от такого контроля водители не в восторге. За перегруз с владельца фуры берется специальная оплата. Она в евро и высчитывается по специальной формуле.

Туда входят показатели перегрузки как общей массы транспортного средства, так и перегрузки на оси. Также основным фактором является расстояние,

– пояснил и.о. начальника Черноморского межрегионального управления "Укртрансбезопасности" Николай Стрижак.



Штрафуют водителей перегруженных фур

Так с начала проверок в области уже собрали 37 тысяч евро. Деньги идут в дорожный фонд. Тем временем водители фур уже начинают хитрить: чтобы не платить штраф, в соцсетях создают группы предупреждения. Вскоре на Херсонщине планируют установить еще три весовых комплекса.