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      Як штрафують водіїв перевантажених фур: на Херсонщині вночі працює спеціальна комісія

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      В Україні взялися за контроль перевантажених фур. Сталося це після скандального відсторонення очільника "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка, якому закидають корупційні оборудки. А доки опального чиновника перевіряють, на українських шляхах стає більше порядку. Як з недобросовісними водіями борються на Херсонщині, дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

      Траса Одеса-Мелітополь-Новоазовськ для водіїв – справжнє випробування. Адже тільки втратиш пильність, як автівку одразу доведеться ремонтувати.

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      Цю дорогу ремонтували менше року тому, проте багатотоннажки зробили свою справу. Тепер вона знову в продавлених коліях.

      Дорожники кажуть, що найбільше порушень вночі. Вагів для вантажівок на Херсонщині лише два, проте й вони фактично не працювали. Місцеві кажуть, що через керівника управління "Укртрансбезпеки".

      Раніше була корупційна складова. За проїзд однієї вантажівки була близько двохсот гривень. Тобто, ми говоримо про корупційну складову в добу близько двохсот тисяч гривень. Ми зараз працюємо в зведеній робочій групі для того, щоб не допустити цих корупційних дій,
      – розповів радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов.

      Менше, ніж за два тижні через ваги пройшли майже шість тисяч фур – виявлено 195 порушень. А до цього показників майже не було.

      Ями на дорогах
      Ями на дорогах

      Як тільки машина проїде через ваги, спеціальна програма показує скільки зайвого вантажу. Щоправда, від такого контролю водії не в захваті. За перевантаження з власника фури береться спеціальна оплата. Вона в євро і вираховується за спеціальною формулою.

      Туди входять показники перевантаження як загальної маси транспортного засобу, так і перевантаження на осі. Також основним чинником це є відстань,
      – пояснив в.о. начальника Чорноморського міжрегіонального управління "Укртрансбезпеки" Микола Стрижак.

      Штрафують водіїв перевантажених фур
      Штрафують водіїв перевантажених фур

      Так від початку перевірок в області вже зібрали 37 тисяч євро. Гроші йдуть у дорожній фонд. Тим часом водії фур уже починають хитрувати: щоб не платити штраф, у соцмережах створюють групи попередження. Незабаром на Херсонщині планують встановити ще три вагові комплекси.

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      Теги: Новини України Гроші Дороги Штрафи Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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