Укравтодор запровадить збір для вантажівок за проїзд дорогами України

В Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодор) планують запровадити систему збору оплат за проїзд дорогами України великовагового транспорту. На ухвалення закону, який це регулюватиме, очікують у кінці 2019 року.

Про це розповів виконувач обов'язки голови Укравтодору Славомір Новак в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Четверта частина глобальної інтелектуальної транспортної системи України – це tolling, тобто збір оплат із великовагового транспорту за проїзд дорогами України... Проблема з перевантаженими фурами у нас дуже, дуже велика,

– зазначив Новак.

За його словами, введення збору буде серйозною законодавчою зміною для України, яка суттєво поліпшить стан доріг. Однак для цього потрібно ухвалити відповідний закон, який врегулює питання цього збору.

Нам украй необхідно ввести додаткове джерело Дорожнього фонду. Є європейський принцип: фури, особливо ті, які заробляють на перевезеннях, мають більше платити за проїзд дорогами,

– додав в. о. очільника Укравтодору.

На ухвалення нового закону про автоматичний вагогабаритний контроль на дорогах очікують до кінця 2019 року.

Також Укравтодор у жовтні 2019 року встановить перші шість пунктів WiM на під'їздах до Києва. Загалом планують запустити до 100 таких пунктів.

Що таке WiM?Автоматичні комплекси вагового контролю Weight-in-Motion (WiM) – це сучасна інтелектуальна система вагового контролю. Встановлюється над дорогою і передбачає цілодобовий контроль, автоматичну фіксацію, максимальну автономність і мінімальне втручання людини.



Система розраховує габарити кожного автомобіля і фіксує номерні знаки, що дозволяє ідентифікувати вантажний автомобіль та його власника в державній базі даних. Також фіксуються швидкість, розміри авто, загальна маса, навантаження на вісь і колеса. Комп'ютер обробляє дані без втручання людини і порівнює з нормативами. У разі виявлення будь-яких порушень система автоматично формує штраф і відправляє водієві вимогу зупинитися.



Водій перевантаженої фури повинен буде прямувати до спеціального пункту для розвантаження. Якщо водій відмовляється виконати вимогу, інформація про машину-порушника направляється найближчій патрульній машині.