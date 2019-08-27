14:40
27 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САММИТ G7 ВЕРХОВНАЯ РАДА АНДРЕЙ БОГДАН ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САММИТ G7 ВЕРХОВНАЯ РАДА АНДРЕЙ БОГДАН ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Укравтодор введет сбор за проезд по дорогам Украины для грузовиков

      30 Читати новину українською
      В ведомстве считают, что это существенно улучшит состояние дорог Украины
      В ведомстве считают, что это существенно улучшит состояние дорог Украины / pixabay

      В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор) планируют ввести систему сбора оплат за проезд по дорогам Украины тяжеловесного транспорта. Принятие закона, который это будет регулировать, ожидают в конце 2019 года.

      Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" Славомир Новак в интервью "Интерфакс-Украина".

      Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины – это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины ... Проблема с перегруженными фурами у нас очень, очень большая,
      – отметил Новак.

      По его словам, введение сбора будет серьезным законодательным изменением для Украины, которая существенно улучшит состояние дорог. Однако для этого нужно принять соответствующий закон, который урегулирует вопросы этого сбора.

      Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Есть европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам,
      – добавил в. о. главы "Укравтодора".

      Принятие нового закона об автоматическом весогабаритном контроле на дорогах ожидают к концу 2019 года.

      Также Укравтодор в октябре 2019 года установит первые шесть пунктов WiM на подъездах к Киеву. В общем планируют запустить до 100 таких пунктов.

      blog_ava
      Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
      сегодня
      11057
      Теги: Новости Украины Транспорт Дороги Укравтодор
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что такое смарт-квартира: ее преимущества, недостатки, цены и особенности
      сегодня , 13:50 Что такое смарт-квартира: ее преимущества, недостатки, цены и особенности
      Катерина Козачинська 41
      Норвезький приклад для України: як турбуватись про майбутні покоління
      сегодня , 12:50 Норвезький приклад для України: як турбуватись про майбутні покоління
      Катерина Одарченко 435
      Если не банк: где безопасно хранить ценности
      сегодня , 11:00 Если не банк: где безопасно хранить ценности
      150
      В каком случае протестующие в Москве могут победить Путина
      сегодня , 12:30 В каком случае протестующие в Москве могут победить Путина
      Павло Казарін 238
      Оккупационный "суд" Симферополя выпустил тяжелобольного пленника Бекирова из СИЗО
      сегодня , 12:15 Оккупационный "суд" Симферополя выпустил тяжелобольного пленника Бекирова из СИЗО
      191
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук