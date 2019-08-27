Укравтодор введет сбор за проезд по дорогам Украины для грузовиков

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор) планируют ввести систему сбора оплат за проезд по дорогам Украины тяжеловесного транспорта. Принятие закона, который это будет регулировать, ожидают в конце 2019 года.

Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" Славомир Новак в интервью "Интерфакс-Украина".

Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины – это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины ... Проблема с перегруженными фурами у нас очень, очень большая,

– отметил Новак.

По его словам, введение сбора будет серьезным законодательным изменением для Украины, которая существенно улучшит состояние дорог. Однако для этого нужно принять соответствующий закон, который урегулирует вопросы этого сбора.

Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Есть европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам,

– добавил в. о. главы "Укравтодора".

Принятие нового закона об автоматическом весогабаритном контроле на дорогах ожидают к концу 2019 года.

Также Укравтодор в октябре 2019 года установит первые шесть пунктов WiM на подъездах к Киеву. В общем планируют запустить до 100 таких пунктов.