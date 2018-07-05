Как система беспроводной зарядки может упростить процедуру подзарядки электрокара

Как система беспроводной зарядки может упростить процедуру подзарядки электрокараАвтотехнологии 6 Читати новину українською
Беспроводные зарядные устройства – популярный тренд в современном мире гаджетов. Электромобили не стали исключением. Компания Continental – один из ведущих производителей компонентов для автомобилей – предложила систему индуктивной зарядки, которая максимально упростит процедуру подзарядки электрокара.
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Источник: 24 канал
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