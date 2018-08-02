Як система бездротової зарядки може спростити процедуру заряджання електрокара
Бездротові зарядні пристрої – популярний тренд у сучасному світі ґаджетів. Електромобілі не стали винятком. Компанія Continental – один з провідних виробників компонентів для автомобілів – запропонувала систему індуктивної зарядки, яка максимально спростить процедуру заряджання електрокара.
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Джерело: 24 канал
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