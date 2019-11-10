Тарифы на теплоэнергию заставляют украинцев становиться все экономнее. С началом отопительного сезона все думают, как сохранить тепло в своих жилищах. Эксперты говорят: таких способов множество. И самое главное: все они не требуют больших финансовых затрат.

Владелец дома Сергей Шум рассказал простые советы, которые помогут сэкономить электроэнергию и не замерзнуть.

Читайте также: 5 способов теплоизоляции жилья

► Регуляторы на батареях и утеплить дом

Он советует установить регуляторы на батареях и утеплить дом. Во-первых, утеплите окна, заткнув все щели, или поменяйте деревянные стеклопакеты на более качественные пластиковые. Через окна может теряться до 50% тепла. Во-вторых, повесьте на окна теплые плотные ночные занавески. В-третьих, утеплите входную дверь и лоджию, а так же пол в помещении.

Мне вот знакомый говорил, что он за двухкомнатную квартиру платит 1600 гривен. Примерно такую сумму мы оплачиваем за дом, который в четыре раза больше,

– отметил Сергей.

► Индивидуальное отопление

Больше всего способствует экономии индивидуальное отопление. Двухконтурный котел позволяет Сергею выставлять температуру воздуха в доме по собственному желанию. Мужчина говорит, расходы на его установку окупились в течение первого отопительного сезона. Да и с централизованным отоплением можно эффективно использовать теплоэнергию. Многие украинцы даже не догадываются обо всех способах экономии. И продолжают выкладывать немаленькие суммы за отопление.



Как сэкономить электроэнергию в своих домах: простые советы

► Зимний режим на пластиковых окнах

Для многих эта функция до сих пор неизвестна. Хотя перевод окна в зимний режим позволяет существенно сэкономить. Для этого нам нужен всего-навсего шестигранник. Открываем окно, видим три отверстия. И перенастраиваем отметку, как указано на фото.

Во время проветривания, когда вы открываете окно, то там остается небольшая щелка. Она перекрывается и, соответственно, тепло не выходит из вашего дома,

– сказал эксперт по энергоэффективности Олег Покидько.



Зимний режим на пластиковых окнах

Однако наибольшую экономию дают комплексные меры во всем многоэтажном доме. Они позволят уменьшить оплату за отопление в два раза. Именно эти простые советы позволят быть в тепле и не переплачивать. И больше всего они пригодятся тем, кто не получил субсидии. К тому же, в этом году Кабмин требования для их получения сделал строже.