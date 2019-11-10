Тарифи на теплоенергію змушують українців ставати дедалі ощадливішими. З початком опалювального сезону всі думають, як зберегти тепло у своїх оселях. Експерти кажуть: таких способів безліч. І найголовніше: усі вони не потребують великих фінансових витрат.

Власник будинку Сергій Шум розповів прості поради, які допоможуть заощадити електроенергію та не замерзнути.

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► Регулятори на батареях та утеплити будинок

Він радить встановити регулятори на батареях та утеплити будинок. По-перше, утепліть вікна, затуливши всі щілини або поміняйте дерев'яні склопакети на більш якісні пластикові. Через вікна може втрачатися до 50% тепла. По-друге, повісьте на вікна теплі щільні нічні фіранки. По-третє, утепліть вхідні двері й лоджію, а так само підлогу у приміщенні.

Мені от знайомий казав, що він за двокімнатну квартиру платить 1600 гривень. Приблизно таку суму ми оплачуємо за будинок, який у чотири рази більший,

– наголосив Сергій.

► Індивідуальне опалення

Найбільше сприяє економії індивідуальне опалення. Двоконтурний котел дозволяє Сергію виставляти температуру повітря у будинку за власним бажанням. Чоловік каже, витрати на його встановлення окупилися протягом першого опалювального сезону. Та й з централізованим опаленням можна ефективно використовувати теплоенергію. Чимало українців навіть не здогадаються про усі способи економії. І натомість продовжують викладати немаленькі суми за опалення.



Як заощадити електроенергію у своїх оселях: прості поради

► Зимовий режим на пластикових вікнах

Для багатьох ця функція досі не відома. Хоча переведення вікна у зимовий режим дозволяє суттєво заощадити. Для цього нам потрібно всього-на-всього шестигранник. Відкриваємо вікно, бачимо три отвори. І переналаштовуємо позначку як зазначено на фото.

Під час провітрювання, коли ви відкриваєте вікно, то там залишається невеличка щілинка. Вона перекривається і відповідно тепло не виходить з вашого будинку,

– сказав експерт з енергоефективності Олег Покидько.



Зимовий режим на пластикових вікнах

Проте найбільшу економію дають комплексні заходи у всьому багатоповерховому будинку. Вони дозволять зменшити оплату за опалення в зо два рази. Саме ці прості поради дозволять бути в теплі й не переплачувати. І чи не найбільше вони стануть у нагоді тим, хто не отримав субсидії. До того ж, цьогоріч Кабмін вимоги для їх отримання зробив суворішими.