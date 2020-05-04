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      Как смягчат карантин в Черновцах: ответ мэра

      - Читати новину українською
      Смягчение карантина в Черновцах
      Смягчение карантина в Черновцах / br.de

      Правительство продлило карантин до 22 мая, однако с 11 мая его ослабят. При необходимости введут адаптивный карантин для определенных областей. Как к смягчению готовятся Черновцы – читайте дальше.

      В Черновцах за неделю может открыться промышленная группа товаров, однако при условии соблюдения всех санитарных норм и дистанции. Об этом в эфире 24 канала сказал мэр Черновцов Алексей Каспрук.

      Обратите внимание В Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях карантин могут усилить

      По его словам, согласно послаблений, придется увеличить время работы общественного транспорта, но все покажет динамика заболеваемости.

      Надо искать баланс. Очень сложно определить между тем, что людям надо зарабатывать на проживание, ведь не заработали мощные государственные программы по поддержке людей, которые сидят дома и не имеют доходов. И тем, что количество заболеваемости растет и больницы переполнены,
      – отметил Каспрук.

      Он добавил, что пока неизвестно, какие сферы экономики будут запускать, а какие – в дальнейшем ограничат. Мэр также сообщил, в Черновцах предприниматели не нарушают карантин, но людей на улицах довольно много, они не придерживаются масочного режима.

      Смотрите видео: мэр Черновцов об ослаблении карантина

      Что известно о коронавирус в Черновцах?
      По состоянию на 4 мая, в Черновицкой области на коронавирус заболели 1887 человек, 159 человек – выздоровели. Большинство больных в области – старшего возраста.

      Так, за последние сутки, по сообщению ОГА, в регионе появилось 73 новых больных, более 30 из которых – в городе Черновцы.

       

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Черновцов Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины
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