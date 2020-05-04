Як пом'якшать карантин у Чернівцях: відповідь мера

Уряд продовжив карантин до 22 травня, проте з 11 травня його послаблять. За потреби, запровадять адаптивний карантин для певних областей. Як до пом'якшення готуються Чернівці – читайте далі.

У Чернівцях за тиждень може відкритися промислова група товарів, проте за умови дотримання всіх санітарних норм та дистанції. Про це в ефірі 24 каналу сказав міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

Зверніть увагу У Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях карантин можуть посилити

За його словами, відповідно до послаблень, доведеться збільшити час роботи громадського транспорту, але все показуватиме динаміка захворюваності.

Треба шукати баланс. Дуже складно визначити між тим, що людям треба заробляти на проживання, адже не запрацювали потужні державні програми з підтримки людей, які сидять вдома та не мають доходів. І тим, що кількість захворюваності зростає й лікарні переповнені,

– зазначив Каспрук.

Він додав, що наразі невідомо, які сфери економіки будуть запускати, а які – надалі обмежать. Мер також повідомив, у Чернівцях підприємці не порушують карантин, але людей на вулицях досить багато, вони не дотримуються маскового режиму.

Дивіться відео: мер Чернівців про послаблення карантину

Що відомо про коронавірус в Чернівцях?Станом на 4 травня, у Чернівецькій області на коронавірус захворіли 1 887 людей, 159 людей – одужали. Більшість хворих в області – старшого віку.



Так, за останню добу, за повідомленням ОДА, в регіоні з'явилося 73 нових хворих, понад 30 з яких – у місті Чернівці.