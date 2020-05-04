У Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях карантин можуть посилити

У тих регіонах, де епідеміологічна ситуація є гіршою, ніж загалом в Україні, планують посилювати обмежувальні заходи. Уряд планує запроваджувати так званий "адаптивний карантин".

У тих областях, де ситуація з коронавірусом гірша, а наразі це Чернівецька, Івано-Франківська та Тернопільська області, планують запроваджувати окремі карантинні обмеження. Про це мовилося на засіданні Кабміну 4 травня, пише 24 канал.

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Перед їхнім запровадженням будуть проводити засідання спеціалізованих комісій з надзвичайної ситуації і техногенної безпеки.

11 травня необхідно буде провести засідання (комісій ТЕБ і НС – 24 канал) і схвалити рішення, відповідно до ситуації на той день щодо запровадження окремих обмежень для тих регіонів, де епідеміологічна ситуація відрізняється і є гіршою, ніж загалом в Україні,

– зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, уряд має сформувати критерії "адаптивного карантину", за якими оцінюватиметься ситуація з коронавірусом у кожній області зокрема і у порівнянні між собою. Це дозволить "не рівняти під лінійку" усі регіони, закриваючи заклади.

Ми в змозі сформувати критерії, де є чітко розраховані рівень захворюваності, розрахований на сто тисяч населення, навантаження на медичну систему, яка кількість хворих перебуває в палатах інтенсивної терапії,

– зазначив Степанов.

Тим часом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає за необхідне надати повноваження місцевій владі. Саме вона, за словами міністра, має приймати рішення про послаблення обмежень. "Окремо хочу сказати про темпи відкриття та порядку функціонування та контролю об'єктів на місцях, що в значній мірі, на мій погляд, ми повинні делегувати місцевій владі, – сказав Аваков.

Яка ситуація з коронавірусом у цих трьох областях:

Івано-Франківська область — 984 випадків (86 одужали);

Тернопільська область — 896 випадків (159 одужали);

Чернівецька область — 1887 випадків (159 одужали).

Варто зазначити, що погана ситуація з коронавірусом, у порівнянні з іншими регіонами і в Київській області та столиці. Однак щодо цього регіону про додаткові обмеження поки не мовилося. У Києві — 1 535 випадків (80 одужали), а у Київській область – 853 (83 одужали).

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