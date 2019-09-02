Как SOCAR донер-кебабы в инновационный проект превратил

В августе этого года SOCAR выполнил свое обещание и отправил в путешествие по Киевской области мобильный Robobus.

Это стало возможным благодаря средствам, полученным от реализации "Президентского комбо" - акционного предложения, запущенного после дегустации донер-кебаба президентом В. Зеленским.

Современная инновационная платформа на колесах от наших партнеров - компании "Дом роботов" - посетила несколько интернатов и детских центров социально-психологической реабилитации. Это были дни впечатлений и новых открытий для детей, лишенных родительской опеки, которые впервые в жизни запускали дроны, рисовали 3D-ручками, конструировали и управляли машинами-роботами.

Мы сами удивились тому, что привычные нам вещи кого-то могут так искренне удивлять и радовать.

Так, 5-летний Дмитрий впервые в жизни увидел планшет. Он не отпускал его из рук, пока не исследовал все возможности программы управления машиной-роботом.

А семилетняя Таисия открыла для себя возможности 3-D рисования. Сначала она с удивлением смотрела на ручки, которые рисуют жидким пластиком. А потом, разобравшись что к чему, создала самого красивого в мире коня.

Шестилетняя Елена забежала в трейлер на занятие по нейронной робототехнике первой. К ней подсел Никита, ее ровесник. Пока тренер рассказывал о нейронной робототехнике, показывал, что они должны конструировать, Елена и Никита уже взялись соединять детали, первыми собрали автомобиль и прикрепили нужные датчики. Но больше всего их поразило то, что машиной можно управлять, если проведешь возле датчика рукой или похлопаешь.

Очень хочется верить, что мы не только познакомили детей, которых взрослые обделили вниманием и любовью, с новейшими технологиями, но и помогли кому-то понять: мир за стенами здания, где они живут, гораздо интереснее и привлекательнее. Если очень сильно захотеть, то можно добиться большего. Есть к чему стремиться!

Продолжение следует...