Як SOCAR донер-кебаби в інноваційний проект перетворив

У серпні цього року SOCAR виконав свою обіцянку і відправив в подорож по Київській області мобільний Robobus.

Це стало можливим завдяки коштам, отриманим від реалізації "Президентського комбо" – акційної пропозиції, запущеного після дегустації донер-кебабу президентом В. Зеленським.

Сучасна інноваційна платформа на колесах від наших партнерів – компанії "Будинок роботів" – відвідала кілька інтернатів і дитячих центрів соціально-психологічної реабілітації. Це були дні вражень і нових відкриттів для дітей, позбавлених батьківського піклування, які вперше в житті запускали дрони, малювали 3D-ручками, конструювали і керували машинами-роботами.

Ми самі здивувалися тому, що звичні нам речі когось можуть так щиро дивувати і радувати.

Так, 5-річний Дмитро вперше в житті побачив планшет. Він не відпускав його з рук, поки не дослідив всі можливості програми управління машиною-роботом.

А семирічна Таїсія відкрила для себе можливості 3-D малювання. Спочатку вона з подивом дивилася на ручки, які малюють рідким пластиком. А потім, розібравшись що до чого, створила найкрасивішого в світі коня.

Шестирічна Олена забігла в трейлер на заняття по нейронній робототехніці першою. До неї підсів Микита, її ровесник. Поки тренер розповідав про нейронну робототехніку, показував, що вони повинні конструювати, Олена і Микита вже взялися з'єднувати деталі, першими зібрали автомобіль і прикріпили потрібні датчики. Але найбільше їх вразило те, що машиною можна керувати, якщо проведеш біля датчика рукою або поплескаєш.

Дуже хочеться вірити, що ми не тільки познайомили дітей, яких дорослі обділили увагою і любов'ю, з новітніми технологіями, а й допомогли комусь зрозуміти: світ за стінами будівлі, де вони живуть, набагато цікавіший і привабливіший. Якщо дуже сильно захотіти, то можна домогтися більшого. Є до чого прагнути!

Далі буде...