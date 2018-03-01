Как советская история умалчивала Корюковскую резню

Во время гитлеровской оккупации одной из величайших трагедий была Корюковская резня. В начале марта 1943 года фашистские каратели устроили массовое уничтожение жителей села Корюковка на Черниговщине.

1-2 марта 1943 года в окрестностях села Корюковка (Черниговская область) гитлеровцы убили почти 7 тысяч украинцев. Массовое убийство могли предотвратить отряды советских партизан. Фронт Второй Мировой дважды проходил по Украине.

Кровавая жатва унесла жизни почти 10 миллионов украинцев. Это равнозначно количеству нынешнего населения 8 областей Западной Украины.

Карательная операция была впечатляющих масштабов. В течение двух дней нацисты сожгли и расстреляли почти 7 тысяч украинцев. Жестокость против крестьян не была случайной. Планируя конфликт против сталинского Союза, Адольф Гитлер подчеркивал, что, мол, здесь все будет резко отличаться от войны на Западе – на Востоке жестокость является благом для будущего. Это была самая массовая во Второй Мировой казнь гражданского населения на территории Европы.

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Благодаря природному ландшафту Черниговщина была центром советского партизанского движения. Леса на севере страны позволяли обустраивать базы в труднодоступных местах. Из них легче было вести диверсионную деятельность против сил Третьего Рейха.

В конце февраля 1943-го лесовики напали на венгерский гарнизон в селе Корюковка. С боем разгромили комендатуру и тюрьму, из которой вытащили нескольких партизан и их родных. На следующий день в ответ на диверсию в село начали взимать отряды СС, подразделения венгерской 105-й легкой дивизии и полевую жандармерию.



Корюковская трагедия

Селян начали сгонять в самые большие здания, в центр Корюковки. Впоследствии партиями по несколько десятков выводили на расстрел. Также каратели жгли дома, часто с людьми внутри. По соседним селам и хуторам началась охота на крюковчан. Каратели прочесывали деревни, ловили людей и убивали. К концу 2 марта Корюковка почти полностью сгорела. В результате карательной акции гитлеровцев погибли почти 7 тысяч мирных жителей.

После освобождения Украины от немцев советская история умалчивала Корюковскую резню. Трагедию можно было избежать, но коммунисты сознательно подставили селян. Корюковка с ее жителями была испепелена на глазах красных партизан. Ведь в этом районе действовало крупное соединение Федорова. В нем насчитывалось до 3 тысяч бойцов. Это в десять раз больше, чем численность карательных отрядов, которые в течение двух дней пытали жителей украинского села.

За всю Вторую Мировую красные партизаны не сорвали ни одной карательной акции нацистов. Стратегия Москвы заключалась в принципе "чем хуже, тем лучше". В Кремле были убеждены, что чем больше будут масштабы зверств гитлеровцев, тем быстрее местное население станет в оппозицию к силам Вермахта. С другой стороны, Сталин был заинтересован чтобы на фоне карательных операций фашистов украинцы забывали зверства ЧК и НКВД, а также запланированное Москвой преступление Голодомора. Поэтому часто партизанам просто поручали спровоцировать гитлеровцев на массовые карательные операции.

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Эта часть состояла преимущественно из россиян. В воспоминаниях одного из партизанских командиров Николая Попудренко у них была униформа, напоминавшая одежду донских казаков. Вспоминать российских предателей и коллаборационистов в Москве не любят до сих пор.

Масштабы Корюковской трагедии оказались наибольшими не только среди населенных пунктов Украины, но и в других странах. По количеству жертв она в десятки раз превышает преступления нацистов в белорусской Хатыни, чешском Лидице и французском Орадуре. Уничтожение Корюковки стало самой масштабной в Европе карательной операцией гитлеровцев во время Второй Мировой.

Напомним, что 1 марта – День памяти по случаю 75-й годовщины со времени Корюковской трагедии.