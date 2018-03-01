Найбільша трагедія часів Другої світової війни: 75 роковини кривавих подій у селі Корюківка

Наймасовіша каральна операція: 1 березня 1943 року німці оточили українське село Корюківка. Вони заганяли людей у місцеву церкву і розстрілювали, а потім спалили село. Трагедія, спровокована радянськими партизанами, увійшла в історію як символ звірств нацистів.

За кількістю жертв серед цивільного населення Корюківську трагедію називають найбільшою у Європі за часів Другої світової війни.

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На місці жахливих подій досі немає меморіалу, є лише невелика кам'яна брила з барельєфами жертв, що стоїть на центральній площі Корюківки. Там ще досі знаходяться людські останки. Жителі називають своє містечко, що у 80 км від Чернігова, суцільним цвинтарем. Рештки людей досі знаходять усюди, нині тут 13 тисяч мешканців, стільки ж було і до війни.

Очевидно, що радянські партизани мали свої завдання, які були спрямовані на підтримку наступаючої Червоної армії, на дизорганізацію тилу для нацистів. Іноді це робилося навіть зумисне, так як тримали лінію партійну на створення неможливих умов для місцевого населення під німецькою окупацією, щоб захотіли скорішого повернення до радянської влади,

– розповідає директор Інституту національної пам`яті Володимир В'ятрович.

За часи незалежності було кілька спроб побудувати меморіал на околиці міста. У 2011 на комплекс обіцяли навіть дати 10 мільйонів грн, проте виділили лише 2 мільйони, їх вистачило на облаштовування території у лісі, урочисте перепоховання решток 200 розстріляних та спорудження каплички. На цьому роботи припинились.

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