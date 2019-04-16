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      Как сумская таможня срывает контракты для армии

      86 Читати новину українською
      Таможня
      Таможня / vcrti.com.ua

      Взяточнические схемы чиновников и давление на предпринимателей оставляют защитников Украины без одежды.

      Украинская армия может вовремя не получить целые партии одежды для различных родов войск. Все – из самодеятельности Сумской таможни. Местные чиновники решили заблокировать работу предпринимателей, которые ввозят ткань, в том числе, и для нужд Вооруженных сил. Взамен потребовали взятки. Схему описали журналисты программы "Особый взгляд".

      В Украине только две фабрики поставляют сукно для армии. И больше всего, более 40 тыс. метров в год – компания из города Сумы. Из него шьют пальто и фуражки. Но уже месяц их машины стоят на границе – не пропускает сумская таможня. На фабрике угрожают забастовкой, но платить взятки вымогателям – категорически не хотят.

      Водители говорят: на других таможнях растамаживают такие же ткани без проблем. Но в Сумах застряло уже двадцать машин. Водители живут в экстремальных условиях – просто в кабинах. Сейчас на Сумской таможне застряло 20 машин, в каждой – 20 тонн товара. Всего: 400 тонн. Каждый день простоя машин стоит 100 долларов, то есть за весь "караван" – 2000 долларов в день, а за месяц – 60 000 долларов чистых убытков только на логистике.

      Ранее на Сумской таможне досмотр проводили оперативно, как того требует закон. Однако сейчас не только водителей, но и работников компании "Вултекс-С", для которой везут сырье – таможенники взяли в заложники. "Если даже взять Таможенный кодекс, там четко предусмотрено таможенное оформление по 4 часа. Но к сожалению как видите в нашей ситуации уже больше месяца автомобили не растамаживаются с сырьем", – говорит юрист Евгений Страшок.

      12 тыс. долларов за одну фуру

      На таможне делают вид, что не произошло ничего особенного. Говорят: человеческий фактор – исключен, это специальная электронная система обозначает "Вултекс-С" как рискованную фирму. Якобы компания подменяет коды при ввозе товара. Однако заместитель генерального директора ООО "Вултекс-С" Евгений Овсиенко уверен: это основание для отвода глаз. Ведь за это нарушение протоколы не были выписаны. Также надуманными называет обвинения об изменении места ввоза товара и возможной замене товара по дороге.

      Для Евгения Овсиенко очевидно: все претензии Сумской таможни – надуманные и раньше их не было. "Проблемы начались с начальником сумской таможни Александром Щуцким. Вдруг он передал нам, что мы не будем работать на таможне. Почему? Есть какие-то незаконные схемы в Украине именно по растамаживанию турецких тканей и китайских. Мы в этих схемах не хотим участвовать, потому такой разговор состоялся", – рассказывает Овсиенко. Он говорит: Щуцкий прямо требует по 12 тыс. долларов с автомобиля в качестве взятки за беспроблемную растаможку.

      Коррупционер со стажем

      Журналисты напомнили, что Александр Щуцкий, который, в 2016-17 годах был начальником таможенного поста "Луцк" Волынской таможни, уже попадал в коррупционные скандалы. В частности, во время работы на Волыни у скромного чиновника с небольшой зарплатой нашли авто премиум-класса "Бентли", а также BMW X5 и Мерседес 350. Кроме того, у семейства таможенника есть гидроцикл, недостроенная недвижимость на 400 кв. м в Вышгородском районе Киевской области, два земельных участка площадью 23 сотки, квартира в Киеве, в одном из самых дорогих районов – на Подоле, стоимость которой может составлять четверть миллиона долларов.

      Не в схеме – работать не будешь

      Когда Овсиенко не согласился на участие в схемах, таможенники начали искусственно завышать таможенную стоимость импортируемого товара. "Растамаживаем рукавицы для армии по 0,43 доллара за пару. Один и тот же контракт, одни и те же рукавицы, один и тот же поставщик, один и тот же покупатель – все одинаковое. Но после слов, что мы здесь растамаживаться не будем и нам капец – те же рукавицы уже стали по 1,25 за пару", – объясняет предприниматель.

      И так по всем группам товаров, которые завозит "Вултекс-С": пряжу растамаживали за 2.3 доллара – теперь по 7.78; пух: было – 3.3 доллара, стало – 4.95 долларов; ткани: вместо 3.75 – 5.73; реженерато, или восстановленное волокно, было 1 евро – стало 3.

      Журналисты отмечают, что таможня действительно имеет право корректировать стоимость сборов, но согласно п.7 ст. 59 Таможенного кодекса, если в системе зафиксировано, что кто-то делал меньший платеж, а другие больший, то корректировки должны происходить в сторону более низкого платежа. Таможенники говорят, что сделали все правильно. Хотя, добавляет Овсиенко, соответствующую корректировку три месяца назад "почему-то" не делали.

      Угроза национальной безопасности

      Задержки автомобилей с тканями на сумской таможне могут стать угрозой национальной безопасности, ведь "Вултекс-С" поставляет сукно для украинской армии, говорят в компании. "На больших парадах наши военные одеты в пальто, которое непосредственно изготовлено из нашей ткани", – отмечает руководитель коммерческого отдела Сумской текстильной фабрики Артем Котов.

      Начальник ткацкого цеха Александр Минаев добавляет: до 40% заказов компании – ткани для армии. "Думаю, нашей работой довольны, если мы получаем заказы от Министерства обороны", – говорит он.

      В Украине делают ткань, но нет технологий для качественной покраски. Поэтому, это делают в Италии. Серая ткань – для сил специального назначения, темно-синяя – для моряков, светло-синяя – для военной авиации. Больше всего – 80%, цвета "полынь" – для сухопутных войск. Но запасы на складе заканчиваются. Без сырья, которое заблокировали сумские таможенники, государственный оборонный заказ – сорвется.

      "Я не могу сделать ткань, я не могу поставить эту ткань швейникам, швейники опаздывают, не могут уже поставить готовую продукцию, а именно пальто в Министерство обороны Украины", – объясняет Котов.

      И хотя это настоящая диверсия против государства, еще и в состоянии войны – таможенники придумывают все новые способы, как выкрутить руки успешному предприятию. Настаивают, мол, что производство – мизерное, а товары завозят, чтобы перепродать втридорога. По словам Щуцкого, подозрение вызывает тот факт, что компании завозят сырья больше, чем есть производственных нужд. Евгений Овсиенко отвечает: имеют право завозить сырье не только для себя, но и на продажу.

      На кону – человеческие судьбы

      Сумская текстильная фабрика – это два предприятия, "Пандеон" и "Вултекс-С". Создана она на базе Сумской суконной фабрики, основанной еще в 1913 году. Сейчас специализируется на производстве пальтовых тканей, пряжи и пледов. 50% продукции – гражданского профиля, еще половина – военного. Фабричные цеха размещены в Сумах и селе Нижняя Сыроватка. В них работают полторы сотни человек.

      "Изготовление пледов и одеял на данном этапе это очень рентабельно. Если посмотреть, то в Украине не так много отечественных производителей, которые сами изготавливают пледы и одеяла. Их буквально сосчитать пальцами можно, буквально 2-3, и мы одни из них", – говорит Котов.

      Работают по мировым стандартам. Используют тончайшую овечью шерсть – 20 и даже 17 микрон – из Австралии, Новой Зеландии, Китая. Тогда как украинская шерсть – аж 30 микрон. А чем тоньше – тем мягче, ценнее и дороже.

      Для изготовления качественной ткани ввезли итальянские станки. Этим также возмутился начальник Сумской таможни Щуцкий.

      Сейчас на фабрике почти не осталось советского оборудования – владельцы покупают европейское. Пусть и новое, потому что дешевле – но экономное и качественное.

      Большинство цехов – в селе Нижняя Сыроватка. Для местных зарплата в восемь тысяч гривен – приличные деньги. Впрочем сейчас регулярные выплаты и стабильность для 150 семей могут закончиться. Сумская таможня упорно разрушает такое хрупкое благополучие, сетуют люди.

      "У нас зарплата зависит от того, что вот мы изготовили продукцию и ее надо передать заказчику. Уже расчеты идут не так, как должны. Есть неустойка", – говорит Александр Минаев. Сейчас на фабрике денег людям не платят.

      Из-за этого люди выходили на акции протеста под окна начальника Сумской таможни. Сейчас на фабрике готовятся к бессрочной забастовке.

      Пока же руководство обратилось к Государственной фискальной службе с просьбой остановить Щуцкого.

      В поисках справедливости

      У компании есть 90 дней на обжалование действий и отмену решений Сумской таможни в центральном аппарате ГФС. Если и здесь правды не добьются – пойдут в суд. И уверены, что обязательно победят и еще убытки вернут. Так было уже не раз. Только вот заплатят за это – не коррупционеры, а из карманов простых украинцев.

      Овсиенко говорит, что уже имеет опыт успешного противостояния государственным органам. "В 2016 году открыли уголовное дело против нашего предприятия. Приехали арестовали 5 контейнеров, увезли в Одессу. Эти контейнеры исчезли, их просто отдали фирме, которая находится в Луганске. Мы спокойно собрали все документы, обратились в суд. Суд первой инстанции в Сумах мы проиграли, в Харькове апелляционный выиграли, 15 млн гривен нам государство должно компенсировать. Недавно прошел Высший суд, нам снизили сумму до 4,3 млн. Эти деньги мы уже получили", – говорит он.

      И подчеркивает: жаль, что за действия коррупционеров должны рассчитываться налогоплательщики.

      Сумские ткачи также хотят обратиться в Государственное бюро расследований. Это не просто хозяйственный спор, а уголовное преступление – вымогательство взяток. Сам же скандал стал международным – обеспокоено посольство Турции, ведь Сумская таможня заблокировала продукцию их фабрик.

      Автор Сергей Милованов

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      Теги: Новости Украины Коррупция Государственная фискальная служба Взятка
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