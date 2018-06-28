Почему технология блокчейн коренным образом изменила жизнь автомобилистов: интересные детали

Блокчейн – технология, которая громко заявила о себе с появлением криптовалют и обещает настоящую революцию в сфере информации и коммуникации. Сегодня ее радушно принимают на вооружение ведущие мировые автопроизводители. Основа основ знаменитого биткойна может в корне изменить наше представление об автомобиле.

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