Почему технология блокчейн коренным образом изменила жизнь автомобилистов: интересные детали

Почему технология блокчейн коренным образом изменила жизнь автомобилистов: интересные деталиАвтотехнологии 52 Читати новину українською
Блокчейн – технология, которая громко заявила о себе с появлением криптовалют и обещает настоящую революцию в сфере информации и коммуникации. Сегодня ее радушно принимают на вооружение ведущие мировые автопроизводители. Основа основ знаменитого биткойна может в корне изменить наше представление об автомобиле.
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Источник: 24 Канал
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