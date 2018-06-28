Чому технологія блокчейн докорінно змінила життя автомобілістів: цікаві деталі

Чому технологія блокчейн докорінно змінила життя автомобілістів: цікаві деталіАвтотехнології 110 Читать новость на русском
Блокчейн – технологія, яка гучно заявила про себе з появою криптовалют і обіцяє справжню революцію у сфері інформації та комунікації. Сьогодні її радо беруть на озброєння провідні світові автовиробники. Основа основ знаменитого біткойна може докорінно змінити наше уявлення про автомобіль.
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Джерело: 24 Канал
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