Чому технологія блокчейн докорінно змінила життя автомобілістів: цікаві деталі

Блокчейн – технологія, яка гучно заявила про себе з появою криптовалют і обіцяє справжню революцію у сфері інформації та комунікації. Сьогодні її радо беруть на озброєння провідні світові автовиробники. Основа основ знаменитого біткойна може докорінно змінити наше уявлення про автомобіль.

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