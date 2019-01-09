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      Как тернополяне установили рекорд, напевая украинские колядки

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      В Тернополе горожане устроили сразу два праздничных действа. Сначала колядовщики собрались в одном месте и установили своеобразный рекорд – людей было несколько тысяч. А чуть позже – колядки и рождественские мелодии звучали на местном железнодорожном вокзале.

      Более двух тысяч колядников одновременно собрались в одном из развлекательных центров Тернополя.

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      Коляда-флешмоб в городе происходит второй раз. Идея организовать такое мероприятие возникла спонтанно. Организатор акции в Тернополе Андрей Костюк сказал, что они вдохновились празднованием Рождества в Канаде.

      В прошлом году мы увидели в сети Facebook флеш-моб украинского хора из города Эдмунтон, что в Канаде. Мы были очень тронуты, как они заколядовали на украинском языке в торгово-развлекательном центре, мы этим прониклись и сделали такой же флеш-моб,
      – прокомментировал Андрей.

      Горожане выполнили десять самых популярных украинских колядок, а во время пения волонтеры собирали деньги для тяжелобольных детей. В то время, когда две тысячи тернополян пели колядки, на другом конце города – ценители классической музыки и пассажиры железной дороги тоже наслаждались рождественскими мелодиями.

      Різдвяний концерт на вокзалі
      Рождественский концерт на вокзале

      Такой концерт на вокзале музыканты устраивают уже не первый год. Руководитель оркестра вспомнил, что девять лет назад оркестр не имел зала, где мог выступать и поздравлять горожан с новогодними праздниками, и вдруг возникла идея.

      У нас возникла идея: а почему мы не можем сыграть на вокзале. Сначала было немного страшновато, но потом практически по всей территории Украины поддержали нашу идею,
      – добавил художественный руководитель оркестра Василий Феленчак.

      Путешественникам очень нравится атмосфера, которую создают музыканты. Они традиционно завершают концерт неповторимым украинским "Щедриком".

      Теги: Новости Украины Традиции Рождество Новогодние праздники Тернополь
      Источник: 24 канал
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