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      Як тернополяни встановили рекорд, співаючи українські колядки

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      У Тернополі городяни влаштували одразу два святкові дійства. Спершу колядники зібрались в одному місці та встановили своєрідний рекорд – людей було кілька тисяч. А трохи згодом – колядки та різдвяні мелодії лунали на місцевому залізничному вокзалі.

      Понад двох тисяч колядників одночасно зібралися в одному із розважальних центрів Тернополя.

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      Коляда-флешмоб у місті відбувається вдруге. Ідея організувати такий захід виникла спонтанно. Організатор акції у Тернополі Андрій Костюк сказав, що вони надихнулися святкуванням Різдва у Канаді.

      Минулого року ми побачили в мережі Facebook флеш-моб українського хору з міста Едмунтон, що у Канаді. Ми були дуже зворушені, як вони заколядували українською мовою в торгово-розважальному центрі, ми цим перейнялися і зробили такий самий флеш-моб,
      – прокоментував Андрій.

      Тернополяни виконали десять найпопулярніших українських колядок, а під час співів волонтери збирали гроші для важкохворих діток. У той час, коли дві тисячі тернополян співали колядки, на іншому кінці міста – поціновувачі класичної музики й пасажири залізниці теж насолоджувалися різдвяними мелодіями.

      Різдвяний концерт на вокзалі
      Різдвяний концерт на вокзалі

      Такий концерт на вокзалі музиканти влаштовують вже не перший рік. Керівник оркестру згадав, що дев'ять років тому оркестр не мав зали де міг виступати та вітати городян з новорічними святами, й раптом виникла ідея.

      В нас виникла ідея: а чому ми не можемо зіграти на вокзалі. Спочатку було трішечки лячно, але потім практично по всій території України підтримали нашу ідею,
      – додав художній керівник оркестру Василь Феленчак.

      Подорожуючим дуже подобається атмосфера, яку створюють музиканти. Вони традиційно завершують концерт неповторним українським "Щедриком".

      Теги: Новини України Тернопіль Новорічні свята Різдво Традиції
      Джерело: 24 канал
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