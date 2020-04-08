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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Как уберечься от смертельного недуга COVID-19: действенные советы

      Інститут просвіти - Читати новину українською

      В Украине объявили строгие карантинные ограничения. В городах пустые улицы, отменены авиа - и железнодорожное сообщение, закрыты магазины и метро. По оценкам медиков, COVID-19 переболеют 70-80% украинцев. Как уберечься от недуга – читайте дальше.

      Медики отметили, что большинство людей переболеют болезнью в легкой форме или средней тяжести, ведь у многих организм способен распознавать вирус и вырабатывать антитела.

      Читайте также COVID-19 живет дольше всего на медицинских масках: результаты исследования

      В зоне риска – украинцы со слабым здоровьем, вредными привычками, а также пожилые люди. Они должны четко придерживаться строгого карантина.

      ► Симптомы СOVID-19

      Среди симптомов недуга – лихорадка, кашель, одышка. COVID-19 опасен тем, что вызывает воспаление обоих легких.

      коронавірус
      Симптомы COVID-19 / Инфографика 24 канала

      Если человек заметил такие симптомы у себя – медики настоятельно рекомендуют никуда не идти. Нужно звонить семейному врачу.

      Лекарств против болезни еще нет, именно поэтому самое важное – обезопасить себя от заражения.

      ►Советы, которые помогут уберечься от недуга

      • Нельзя касаться немытыми руками лица и, в частности, глаз.
      • Обязательно нужно тщательно мыть руки в течение 30 секунд. При этом, стоит еще обрабатывать их антисептиками.
      • При походе в магазин нужно одеть маску, перчатки и очки. Маски должны носить все, а не только больные.
      • Стоит избегать людных мест. Дистанция – гарантия безопасности. Вирус не циркулирует в воздухе, а лишь передается от человека к человеку, когда он кашляет или чихает. Поэтому на прогулке необходимо сохранять расстояние от других людей на 2-3 метра.
      • Нужно регулярно проветривать квартиру и делать влажную уборку.
      • Не стоит общаться с людьми, которые приехали из-за рубежа в течение последних 2 недель.

      коронавірус
      Почему необходимо мыть руки / Инфографика 24 канала

      Обратите внимание! Не занимайтесь самолечением. В мире еще не нашли вакцины от COVID-19. Антибиотики против вирусов не действуют, а чеснок хоть и обладает противомикробными свойствами, но не спасает от смертельного недуга.

      Стоит не паниковать и помнить, что здоровье в наших руках – чистых и продезинфицированных.

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Советы Інститут просвіти
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