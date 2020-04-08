Як вберегтись від смертельної недуги COVID-19: дієві поради
В Україні оголосили суворі карантинні обмеження. У містах порожні вулиці, скасовані авіа- та залізничні сполучення, зачинені магазини та метро. За оцінками медиків, на COVID-19 перехворіють 70-80% українців. Як вберегтись від недуги – читайте далі.
Медики зазначили, що більшість людей перехворіють на недугу у легкій формі або середньої тяжкості, адже у багатьох організм здатний розпізнавати вірус та виробляти антитіла.
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У зоні ризику – українці зі слабким здоров'ям, шкідливими звичками, а також літні люди. Вони мають чітко дотримуватись суворого карантину.
► Симптоми СOVID-19
Серед симптомів недуги – лихоманка, кашель, задишка. COVID-19 небезпечний тим, що спричиняє запалення обох легень.
Симптоми COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
Якщо людина помітила такі симптоми у себе – медики наполегливо рекомендують нікуди не йти. Потрібно телефонувати сімейному лікарю.
Ліків проти недуги ще немає, саме тому найважливіше – убезпечити себе від зараження.
► Поради, які допоможуть вберегтись від недуги
- Не можна торкатись немитими руками обличчя та, зокрема, очей.
- Обов'язково потрібно ретельно мити руки протягом 30 секунд. При цьому, варто ще обробляти їх антисептиками.
- При поході у магазин потрібно одягнути маску, рукавиці та окуляри. Маски мають носити усі, а не лише хворі.
- Варто уникати людних місць. Дистанція – гарантія безпеки. Вірус не циркулює у повітрі, а лише передається від людини до людини, коли та кашляє або чхає. Тому на прогулянці необхідно зберігати відстань від інших людей на 2-3 метри.
- Потрібно регулярно провітрювати квартиру та робити вологе прибирання.
- Не варто спілкуватись з людьми, які приїхали з-за кордону протягом останніх 2 тижнів.
Чому необхідно мити руки / Інфографіка 24 каналу
Зверніть увагу! Не займайтесь самолікуванням. У світі ще не знайшли вакцини від COVID-19. Антибіотики проти вірусів не діють, а часник хоч і має протимікробні властивості, але не рятує від смертельної недуги.
Варто не панікувати і пам'ятати, що здоров'я у наших руках – чистих і продезінфікованих.
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