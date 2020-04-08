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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як вберегтись від смертельної недуги COVID-19: дієві поради

      Інститут просвіти -

      В Україні оголосили суворі карантинні обмеження. У містах порожні вулиці, скасовані авіа- та залізничні сполучення, зачинені магазини та метро. За оцінками медиків, на COVID-19 перехворіють 70-80% українців. Як вберегтись від недуги – читайте далі.

      Медики зазначили, що більшість людей перехворіють на недугу у легкій формі або середньої тяжкості, адже у багатьох організм здатний розпізнавати вірус та виробляти антитіла.

      Читайте також COVID-19 живе найдовше на медичних масках: результати дослідження

      У зоні ризику – українці зі слабким здоров'ям, шкідливими звичками, а також літні люди. Вони мають чітко дотримуватись суворого карантину.

      ► Симптоми СOVID-19

      Серед симптомів недуги – лихоманка, кашель, задишка. COVID-19 небезпечний тим, що спричиняє запалення обох легень.

      коронавірус
      Симптоми COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

      Якщо людина помітила такі симптоми у себе – медики наполегливо рекомендують нікуди не йти. Потрібно телефонувати сімейному лікарю.

      Ліків проти недуги ще немає, саме тому найважливіше – убезпечити себе від зараження.

      ► Поради, які допоможуть вберегтись від недуги

      • Не можна торкатись немитими руками обличчя та, зокрема, очей.
      • Обов'язково потрібно ретельно мити руки протягом 30 секунд. При цьому, варто ще обробляти їх антисептиками.
      • При поході у магазин потрібно одягнути маску, рукавиці та окуляри. Маски мають носити усі, а не лише хворі.
      • Варто уникати людних місць. Дистанція – гарантія безпеки. Вірус не циркулює у повітрі, а лише передається від людини до людини, коли та кашляє або чхає. Тому на прогулянці необхідно зберігати відстань від інших людей на 2-3 метри.
      • Потрібно регулярно провітрювати квартиру та робити вологе прибирання.
      • Не варто спілкуватись з людьми, які приїхали з-за кордону протягом останніх 2 тижнів.

      коронавірус
      Чому необхідно мити руки / Інфографіка 24 каналу

      Зверніть увагу!  Не займайтесь самолікуванням. У світі ще не знайшли вакцини від COVID-19. Антибіотики проти вірусів не діють, а часник хоч і має протимікробні властивості, але не рятує від смертельної недуги.

      Варто не панікувати і пам'ятати, що здоров'я у наших руках – чистих і продезінфікованих.

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Карантин в Україні 2020 Поради Коронавірус в Україні Інститут просвіти
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