Як вберегтись від смертельної недуги COVID-19: дієві поради

В Україні оголосили суворі карантинні обмеження. У містах порожні вулиці, скасовані авіа- та залізничні сполучення, зачинені магазини та метро. За оцінками медиків, на COVID-19 перехворіють 70-80% українців. Як вберегтись від недуги – читайте далі.

Медики зазначили, що більшість людей перехворіють на недугу у легкій формі або середньої тяжкості, адже у багатьох організм здатний розпізнавати вірус та виробляти антитіла.

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У зоні ризику – українці зі слабким здоров'ям, шкідливими звичками, а також літні люди. Вони мають чітко дотримуватись суворого карантину.

► Симптоми СOVID-19

Серед симптомів недуги – лихоманка, кашель, задишка. COVID-19 небезпечний тим, що спричиняє запалення обох легень.



Симптоми COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Якщо людина помітила такі симптоми у себе – медики наполегливо рекомендують нікуди не йти. Потрібно телефонувати сімейному лікарю.

Ліків проти недуги ще немає, саме тому найважливіше – убезпечити себе від зараження.

► Поради, які допоможуть вберегтись від недуги

Не можна торкатись немитими руками обличчя та, зокрема, очей.

Обов'язково потрібно ретельно мити руки протягом 30 секунд. При цьому, варто ще обробляти їх антисептиками.

При поході у магазин потрібно одягнути маску, рукавиці та окуляри. Маски мають носити усі, а не лише хворі.

Варто уникати людних місць. Дистанція – гарантія безпеки. Вірус не циркулює у повітрі, а лише передається від людини до людини, коли та кашляє або чхає. Тому на прогулянці необхідно зберігати відстань від інших людей на 2-3 метри.

Потрібно регулярно провітрювати квартиру та робити вологе прибирання.

Не варто спілкуватись з людьми, які приїхали з-за кордону протягом останніх 2 тижнів.



Чому необхідно мити руки / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Не займайтесь самолікуванням. У світі ще не знайшли вакцини від COVID-19. Антибіотики проти вірусів не діють, а часник хоч і має протимікробні властивості, але не рятує від смертельної недуги.

Варто не панікувати і пам'ятати, що здоров'я у наших руках – чистих і продезінфікованих.