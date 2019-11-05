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      Как удержать доллар на уровне 27 гривен: объяснение экперта

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      Как удержать доллар на уровне 27 гривен: объяснение экперта
      Как удержать доллар на уровне 27 гривен: объяснение экперта / Политрада

      Кабмин прогнозирует курс доллара в 2020 году на уровне 27 гривен за доллар. Хотя ранее Рада утвердила госбюджет в первом чтении с курсом 28,2 гривны за доллар.

      О том, как удержать курс доллара на уровне 27 гривен – рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук в прямом эфире 24 канала.

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      "Если не будет внешних негативов, связанных с новой волной глобального кризиса, которая может вызвать падение цен на продукцию на внешних рынках, то удержать доллар на уровне 27 гривен мы сможем", – заявил он.

      Кушнирук считает, что особенно это удастся, если правительство начнет распродавать украинские земли, потому что за счет этого оно фактически привлечет дополнительные средства.

      Понятно, что тогда будет заводиться в Украину иностранная валюта, а уже за гривны будет покупаться земля. В таком случае они даже смогут создать дополнительный избыток иностранной валюты,
      – ответил Кушнирук.

      курс долара 202 рік прогноз Україна
      Среднегодовой курс гривны относительно доллара/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги Валюта Новое правительство Мораторий на продажу земли Рынок земли Бюджет Доллар-Гривна Доллар
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