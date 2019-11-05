Як втримати долар на рівні 27 гривень: пояснення експерта

Кабмін прогнозує курс долара у 2020 році на рівні 27 гривень за долар. Хоча раніше Рада затвердила держбюджет в першому читанні з курсом 28,2 гривні за долар.

Про те, як втримати курс долара на рівні 27 гривень – розповів економічний експерт Борис Кушнірук у прямому ефірі 24 каналу.

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"Якщо не буде зовнішніх негативів, пов’язаних з новою хвилею глобальної кризи, яка може викликати падіння цін на продукцію на зовнішніх ринках, то втримати долар на рівні 27 гривень ми зможемо", – заявив він.

Кушнірук вважає, що особливо це вдасться, якщо уряд почне розпродавати українські землі, бо за рахунок цього він фактично залучить додаткові кошти.

Зрозуміло, що тоді буде заводитися в Україну іноземна валюта, а вже за гривні буде купуватися земля. В такому випадку вони навіть зможуть створити додатковий надлишок іноземної валюти,

– відповів Кушнірук.



Середньорічний курс гривні щодо долара/ інфографіка 24 каналу