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      Як втримати долар на рівні 27 гривень: пояснення експерта

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      Як втримати долар на рівні 27 гривень: пояснення екперта
      Як втримати долар на рівні 27 гривень: пояснення екперта / Політрада

      Кабмін прогнозує курс долара у 2020 році на рівні 27 гривень за долар. Хоча раніше Рада затвердила держбюджет в першому читанні з курсом 28,2 гривні за долар.

      Про те, як втримати курс долара на рівні 27 гривень – розповів економічний експерт Борис Кушнірук у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Курс валют на 5 листопада: долар і євро починають дорожчати

      "Якщо не буде зовнішніх негативів, пов’язаних з новою хвилею глобальної кризи, яка може викликати падіння цін на продукцію на зовнішніх ринках, то втримати долар на рівні 27 гривень ми зможемо", – заявив він.

      Кушнірук вважає, що особливо це вдасться, якщо уряд почне розпродавати українські землі, бо за рахунок цього він фактично залучить додаткові кошти.

      Зрозуміло, що тоді буде заводитися в Україну іноземна валюта, а вже за гривні буде купуватися земля. В такому випадку вони навіть зможуть створити додатковий надлишок іноземної валюти,
      – відповів Кушнірук.

      курс долара 202 рік прогноз Україна
      Середньорічний курс гривні щодо долара/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Гроші Долар Долар-Гривня Бюджет Мораторій на продаж землі Ринок землі Новий уряд Валюта
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