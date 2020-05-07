Как удержать работников во время кризиса: простые советы

Во время кризиса и нехватки денег в бюджете руководители различных компаний пытаются удержать своих работников от увольнения. Ведь хорошего специалиста найти крайне сложно, даже в условиях пандемии, когда вокруг много желающих. Как сохранить ценного сотрудника на работе – читайте дальше.

Искусство нематериальной мотивации и удержания персонала – это всегда сложно для HR-менеджера, особенно сейчас в тяжелые времена. Однако, если сейчас невозможно использовать бюджет компании, потому что он урезан, то можно применить другие методы для удержания работников. Об этом в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказала кандидат психологических наук и HR Юлия Чаплинская.

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"Нужно как минимум согласовать время работы сотрудника, определить удобные для него изменения, добавить дополнительные дни оплачиваемого отпуска и пообещать определенный денежный бонус, такой как "13 зарплата" в конце года, если сейчас нельзя ничем его удержать", – пояснила она.

Справка. По состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем на май 2019 года. Всего с начала карантина из-за коронавируса работу потеряли около 166 тысяч украинцев.

По ее словам, несмотря на это самым главным является то, что люди уходят не всегда от того, что низкие зарплаты, они хотят остаться, если работают в дружном коллективе.

Самое главное создать такую атмосферу, откуда человек не захочет уйти в другое место. К примеру, компании устраивают дни мороженого или какао или собирают коллег для показа "Звездных войн". Некоторые компании объединяются не только по профессиональным интересам, но и вокруг социальных проектов – помощь животным в приюте, уборка города, сортировка мусора и так далее,

– отметила Чаплинская.

Она также добавила, HR занимается не только подбором персонала и его адаптацией, но и важную роль здесь играет психологический аспект, то есть он должен говорить с человеком и поддерживать его в тяжелые времена.

"Потому что бонусы, которые ты можешь предоставить, они индивидуальные. К примеру, для кого-то важнее семейные ценности, и здесь можно пойти на встречу работникам с детьми и позволить их приводить на работу. Или если работник не может работать дистанционно, предложить ему перевод в другой отдел, чтобы он мог реализовать себя там", – рассказала эксперт.

Больше о том, как уберечь работников на работе, смотрите в видео:



Важность карантина / инфографика 24 Канала