Як утримати працівників під час кризи: прості поради

Під час кризи та нестачі грошей у бюджеті керівники різних компаній намагаються втримати своїх працівників від звільнення. Адже хорошого спеціаліста знайти вкрай складно, навіть в умовах пандемії, коли навколо багато охочих. Як зберегти цінного співробітника на роботі – читайте далі.

Мистецтво нематеріальної мотивації та втримання персоналу – це завжди складно для HR-менеджера, особливу зараз у важкі часи. Однак, якщо зараз неможливо використовувати бюджет компанії, бо він урізаний, то можна застосувути інші методи для втримання працівників. Про це в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповіла кандидата психологічних наук та HR Юлії Чаплінської.

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"Потрібно щонайменше погодити час роботи співробітника, визначити зручні для нього зміни, додати додаткові дні оплачуваної відпустки та пообіцяти певний грошовий бонус, такий як "13 зарплата" вкінці року, якщо зараз не можна нічим його втримати", – пояснила вона.

Довідка. Станом на травень 2020 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні на 48% більша, ніж на травень 2019 року. Загалом від початку карантину через коронавірус роботу втратили близько 166 тисяч українців.

За її словами, попри це найголовнішим є те, що люди йдуть не завжди від того, що низькі зарплати, вони хочуть залишитись, якщо працюють у дружньому колективі.

Найголовніше створити таку атмосферу, звідки людина не захоче піти в інше місце. До прикладу, компанії влаштовують дні морозива чи какао або збирають колег для показу "Зоряних війн". Деякі компанії об'єднуються не лише за професійними інтересами, але й довкола соціальних проєктів – допомога тваринам у притулку, прибирання міста, сортування сміття і так далі,

– зазначила Чаплінська.

Вона також додала, HR займається не лише підбором персоналу та його адаптацією, але й важливу роль тут відіграє психологічний аспект, тобто він має говорити з людиною та підтримувати її у важкі часи.

"Бо бонуси, які ти можеш надати, вони індивідуальні. До прикладу, для когось важливішими є сімейні цінності, і тут можна піти на зустріч працівникам з дітьми та дозволити їх приводити на роботу. Або якщо працівник не може працювати дистанційно, запропонувати йому переведення на інший відділ, щоб він себе там міг реалізувати", – розповіла експертка.

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Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу