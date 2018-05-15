Как Украина может вернуть эмигрантов: эксперт назвал условия

Украине следует брать пример с Филиппин, где власть ввела три интенсивных программы для мотивации мигрантов вернуться в страну, а также стимулировать развитие экономики благодаря мигрантам.

Правительствам стран с высоким уровнем эмиграции, в частности Украине, необходимо внедрять программы, которые бы стимулировали возвращение граждан в страну, рассказал в эфире "Общественного" эксперт по миграционным вопросам Андрей Гайдуцкий.

Читайте также: 230 тысяч украинцев пострадали от современного трудового рабства, – СМИ

Он привел пример Филиппин, власть которой внедрила три интенсивных программы для мотивации мигрантов вернуться в страну, а также стимулировать развитие экономики благодаря мигрантам.

Есть 3 ключевые программы, с которыми правительство постоянно работает. Во-первых, это удешевление стоимости переводов... Во-вторых, они работают над развитием рынка недвижимости — когда государство компенсирует часть кредита,

– отметил эксперт.

По словам Гайдуцкого, третья программа в Филиппинах это — рынок страхования и фондовый рынок.

"Благодаря тому, что идет колоссальный приток валюты в форме переводов в страну, на Филиппинах развит фондовый рынок. И когда мигранты вкладывают в развитие фондового рынка, государство помогает этим инвестициям быть прибыльными", — пояснил специалист.

Напомним, недавно появились данные о том, что Украина потеряла 10 миллионов населения с 1993 года.