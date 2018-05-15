Як Україна може повернути емігрантів: експерт назвав умови

Україні слід брати приклад із Філіпін, де влада впровадила три інтенсивних програми для мотивації мігрантів повернутись до країни, а також стимулювати розвиток економіки завдяки мігрантам.

Урядам країн з високим рівнем еміграції, зокрема Україні, необхідно впроваджувати програми, які б стимулювали повернення громадян до країни, розповів в ефірі "Громадського" експерт з міграційних питань Андрій Гайдуцький.

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Він навів приклад Філіппін, влада якої впровадила три інтенсивних програми для мотивації мігрантів повернутись до країни, а також стимулювати розвиток економіки завдяки мігрантам.

Є 3 ключові програми, з якими уряд постійно працює. По-перше, це здешевлення вартості переказів... Друге, вони працюють над розвитком ринку нерухомості — коли держава компенсує частину кредиту,

– зазначив експерт.

За словами Гайдуцького, третя програма у Філіппінах це — ринок страхування і фондовий ринок.

"Завдяки тому, що йде колосальний притік валюти формі переказів у країну, на Філіппінах розвинений фондовий ринок. І коли мігранти вкладають у розвиток фондового ринку, держава допомагає цим інвестиціям бути прибутковими", — пояснив фахівець.

Нагадаємо, нещодавно з'явились дані про те, що Україна втратила 10 мільйонів населення від 1993 року.