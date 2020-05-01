18:23
1 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Как Украина пытается удержать работников на родине: ответ Пристайко

      - Читати новину українською
      Как Украина пытается удержать заробитчан на родине
      Как Украина пытается удержать заробитчан на родине / Getty Images

      Вадим Пристайко заявил, что правительство договаривается со странами ЕС о сезонной работе украинских заробитчан. При этом он добавил, что Украина пытается создать достойные условия для того, чтобы украинские заробитчане оставались на родине.

      Речь идет о кредитах, которые предоставляют украинцам, для начала собственного бизнеса. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко на брифинге вспомнил о программе "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщает 24 канал.

      Важно Доступные кредиты 5-7-9% будут выдавать частные банки: что об этом известно

      Пристайко отметил, что есть и другие программы, в частности он упомянул и "Большую стройку".

      Есть много проектов, все они находятся на конечном этапе завершения. Есть соответствующие средства, планы. Большую часть работы выполняет местная власть, правительство готово помогать финансово,
      – объяснил Пристайко.

      Работа для украинцев во время карантина: главное

      • В Украине официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных, однако в действительности эта цифра намного больше. Речь о так называемой скрытой безработице.
      • Денис Шмыгаль сказал, что правительство работает над созданием 500 тысяч рабочих мест. Он отметил, что в Кабмине есть идеи о вакансиях, которые украинцы могут получить в период карантина. Зарплата будет колебаться в пределах 6 – 8 тысяч гривен. Речь идет о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах.
      • Также Кабинет Министров Украины установил помощь по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не больше минимальной зарплаты.

      Кредити
      Как получить кредит на бизнес от государства / Инфографика 24 канал

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Вадим Пристайко Заробитчане Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Зарплата Работа Деньги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Конец эпохи бедности Ахметова: тарифная комиссия НКРЭКУ приняла еще одно лоббистское решение
      сегодня , 18:10 Конец эпохи бедности Ахметова: тарифная комиссия НКРЭКУ приняла еще одно лоббистское решение
      Вікторія Войціцька
      Карантин на улице: в чем сейчас нуждаются бездомные и как помочь
      сегодня , 17:11 Карантин на улице: в чем сейчас нуждаются бездомные и как помочь
      Світлана Попова