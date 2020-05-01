Как Украина пытается удержать работников на родине: ответ Пристайко

Вадим Пристайко заявил, что правительство договаривается со странами ЕС о сезонной работе украинских заробитчан. При этом он добавил, что Украина пытается создать достойные условия для того, чтобы украинские заробитчане оставались на родине.

Речь идет о кредитах, которые предоставляют украинцам, для начала собственного бизнеса. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко на брифинге вспомнил о программе "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщает 24 канал.

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Пристайко отметил, что есть и другие программы, в частности он упомянул и "Большую стройку".

Есть много проектов, все они находятся на конечном этапе завершения. Есть соответствующие средства, планы. Большую часть работы выполняет местная власть, правительство готово помогать финансово,

– объяснил Пристайко.

Работа для украинцев во время карантина: главное

В Украине официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных, однако в действительности эта цифра намного больше. Речь о так называемой скрытой безработице.

Денис Шмыгаль сказал, что правительство работает над созданием 500 тысяч рабочих мест. Он отметил, что в Кабмине есть идеи о вакансиях, которые украинцы могут получить в период карантина. Зарплата будет колебаться в пределах 6 – 8 тысяч гривен. Речь идет о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах.

Также Кабинет Министров Украины установил помощь по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не больше минимальной зарплаты.



Как получить кредит на бизнес от государства / Инфографика 24 канал