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      Як Україна намагається втримати заробітчан на батьківщині: відповідь Пристайка

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      Як Україна намагається втримати заробітчан на батьківщині
      Як Україна намагається втримати заробітчан на батьківщині / Getty Images

      Вадим Пристайко заявив, що уряд домовляється з країнами ЄС про сезонну роботу українців-заробітчан. Водночас він додав, що Україна намагається створити гідні умови для того, аби українські заробітчани залишалися на батьківщині.

      Мовиться про кредити, які надають українцям, для започаткування власного бізнесу. Віцепрем’єр з питань євроінтеграції Вадим Пристайко під час брифінгу згадав про програму "Доступні кредити 5-7-9%".

      Важливо Доступні кредити 5-7-9% видаватимуть приватні банки: що про це відомо

      Пристайко зазначив, що є й інші програми, зокрема він згадав і "Велике будівництво".

      Є багато проєктів, всі вони перебувають на остаточному етапі завершення. Є відповідні кошти, плани. Велику частину роботи виконує місцева влада, уряд готовий допомагати фінансово,
      – пояснив Пристайко.

      Робота для українців під час карантину: головне

      • В Україні офіційно зареєстрували понад 400 тисяч безробітних, однак насправді ця цифра є набагато більшою. Мова про так зване приховане безробіття.
      • Денис Шмигаль сказав, що уряд працює над створенням 500 тисяч робочих місць. Він зауважив, що у Кабміні є ідеї щодо вакансій, які українці можуть отримати у період карантину. Зарплата коливатиметься у межах 6 – 8 тисяч гривень. Мовиться про роботу у соціальній, комунальній та бюджетній сферах.
      • Також Кабінет Міністрів України встановив допомогу по частковому безробіттю на період карантину у розмірі двох третин окладу, але не більше мінімальної зарплати.

      Кредити
      Як отримати кредит на бізнес від держави / Інфографіка 24 канал

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Вадим Пристайко Заробітчани Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Зарплата Робота Гроші Новини України
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