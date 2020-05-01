Як Україна намагається втримати заробітчан на батьківщині: відповідь Пристайка

Вадим Пристайко заявив, що уряд домовляється з країнами ЄС про сезонну роботу українців-заробітчан. Водночас він додав, що Україна намагається створити гідні умови для того, аби українські заробітчани залишалися на батьківщині.

Мовиться про кредити, які надають українцям, для започаткування власного бізнесу. Віцепрем’єр з питань євроінтеграції Вадим Пристайко під час брифінгу згадав про програму "Доступні кредити 5-7-9%".

Важливо Доступні кредити 5-7-9% видаватимуть приватні банки: що про це відомо

Пристайко зазначив, що є й інші програми, зокрема він згадав і "Велике будівництво".

Є багато проєктів, всі вони перебувають на остаточному етапі завершення. Є відповідні кошти, плани. Велику частину роботи виконує місцева влада, уряд готовий допомагати фінансово,

– пояснив Пристайко.

Робота для українців під час карантину: головне

В Україні офіційно зареєстрували понад 400 тисяч безробітних, однак насправді ця цифра є набагато більшою. Мова про так зване приховане безробіття.

Денис Шмигаль сказав, що уряд працює над створенням 500 тисяч робочих місць. Він зауважив, що у Кабміні є ідеї щодо вакансій, які українці можуть отримати у період карантину. Зарплата коливатиметься у межах 6 – 8 тисяч гривень. Мовиться про роботу у соціальній, комунальній та бюджетній сферах.

Також Кабінет Міністрів України встановив допомогу по частковому безробіттю на період карантину у розмірі двох третин окладу, але не більше мінімальної зарплати.



Як отримати кредит на бізнес від держави / Інфографіка 24 канал