Как украинцев научат сортировать мусор: ответ эксперта

Новое законодательство, которое сейчас готовит Министерство экологии и природных ресурсов, создаст мотивацию для украинцев сортировать отходы.

Об этом "24 каналу" рассказала основательница проекта "Украина без мусора" Евгения Аратовська.

Она пояснила, что если человек будет сортировать отходы, то он не будет платить дополнительных средств, а если не захочет сортировать – то будет платить много.

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"В некоторых странах эта сумма достигает 100 евро в месяц. Эти средства пойдут на вывоз мусора на переработку. Или на механические мусоросортировочные станции, или на мусоросжигательный завод. Эти технологии являются дорогостоящими и современными", – добавила експертка.

При этом, по словам Аратовськой, финансировать мусоросжигательные заводы должны загрязнители. А именно – те люди, которые не ограничивают свои потребительские привычки, а ни в коем случае не государство.

Через бюджет страны это идти не может, потому что тогда за это платить будут все. Это будет несправедливо, ведь есть много людей, которые контролируют свое потребление. Они сортируют, избегают проблемных упаковок. Принцип "загрязнитель платит" действует в развитых странах и должен действовать и у нас. Это стимулирует людей уменьшать объемы мусора,

– добавила експертка.

Аратовська добавила, что перед введением нового законодательства должна произойти полноценная просветительская кампания, которая будет предшествовать системе штрафов.

"Люди должны получить информацию о том, как сортировать и куда относить отходы", – добавила експертка.