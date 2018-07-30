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Як українців навчать сортувати сміття: відповідь експерта

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Наразі в Україні надто дешеве захоронення сміття
Наразі в Україні надто дешеве захоронення сміття / 24 канал

Нове законодавство, яке зараз готує Міністерство екології та природних ресурсів, створить мотивацію для українців сортувати відходи.

Про це "24 каналу" розповіла засновниця проекту "Україна без сміття" Євгенія Аратовська

Вона пояснила, що коли людина сортуватиме, то не платитиме додаткових коштів, а як не хотітиме сортувати – то платитиме багато.

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"В деяких країнах ця сума сягає 100 євро на місяць. Ці кошти підуть на вивезення сміття на перероблення. Чи то на механічні сміттєсортувальні станції, чи то на сміттєспалювальний завод. Ці технології є дорогими і сучасними", – додала експертка.

При цьому за словами Аратовської, фінансувати сміттєспалювальні заводи мають забруднювачі. А саме – ті люди, які не обмежують свої споживчі звички, і в жодному випадку не держава.

Через бюджет країни це йти не може, бо тоді за це платитимуть всі. Це буде несправедливо, адже є багато людей які контролюють своє споживання. Вони сортують, уникають проблемних упаковок. Принцип "забруднювач сплачує" діє у розвинутих країнах і має діяти і в нас. Це стимулює людей зменшувати обсяги сміття, 
– додала експертка.

Аратовська додала, що перед запровадженням нового законодавства має відбутися повноцінна просвітницька кампанія, яка передуватиме системі штрафів.

"Люди повинні отримати інформацію про те, як сортувати та куди відносити відходи", – додала експертка.

Теги: Новини України Екологія
Джерело: 24 Канал
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