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      Как украинцы массово нарушают карантин: ошеломляющие видео и фото

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      Украинцы массово нарушают карантин задолго до начала послаблений: фото, видео
      Украинцы массово нарушают карантин задолго до начала послаблений: фото, видео / Соцсети

      Украине до отмены карантина – еще очень далеко, а первые послабления, вероятнее всего, состоятся 11 мая. Однако в украинских городах люди массово вышли на улицы. В частности, нарушения карантина можно было наблюдать в Одессе, Харькове и Киеве.

      Одесса

      В Одессе люди массово оккупировали район Аркадии, где неподалеку располагаются пляжи. Здесь уже открыли маленькие магазинчики и кафе. В то же время люди прогуливаются без защитных масок, передает "Украинская правда".

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      Как нарушают карантин в Одессе: видео

      По информации телеграмм-канала "Одесса сейчас", не лучше ситуация и на одесском "Привозе". Хотя рынки в Украине открыли 1 мая, однако здесь совсем не придерживаются карантинных мероприятий. В частности, только некоторые намотали пленку на прилавки. Есть люди и с масками, но в основном те маски висят на подбородках.

      Не придерживаются карантинных мероприятий и на Привозе (Фото: Телеграм-канал "Одесса сейчас")

      Харкьков

      Также нарушают карантин в Харькове. Жители и гости города вышли прогуляться Саржиным яром – кто-то надел маски, но есть люди и без. Кроме того, здесь заняли спортивные площадки, передает телеграмм-канал "Веха".

      В Харькове люди массово вышли в Саржин яр: видео

      Киев

      Под Киевом немалые очереди людей массово двинулись в дендропарк "Добропарк", где недавно начали цвести тюльпаны.

      Несмотря на карантин, люди массово ринулись в "Доброполье" под Киевом: видео

      Как видно из кадров, размещенных в сети, большинство не придерживается ни социальной дистанции, ни требования носить маску в общественном месте. Многие пришли с детьми и с ними фотографируется. В то же время на подъезде к комплексу возникали пробки, а число посетителей составило сотни.

      Огромные скопления людей в "Добропарке" под Киевом

      Примечательно, что "Добропарк" работал официально и пропускал всех по билетам. Хотя еще 26 апреля здесь объявили, что закрываются на карантин. После того, как история с нарушением набрала огласку, парк закрыли на карантин снова – теперь уже до 11 мая.

      Также киевляне массово вышли на пешеходный мост, ведущий на Труханов остров. И традиционно, большинство не придерживается социальной дистанции и не носит масок.

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      Несмотря на карантин, киевляне и гости столицы вышли на пешеходный мост на Труханов остров

       

      Что известно о выходе Украины из карантина

      • В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. Теперь он действует до 11 мая.
      • Уже с 11 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
      • По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее, чем предполагали.
      • С 1 мая в Украине начнут открывать продовольственные и аграрные рынки. Произойдет это при условии, что те будут придерживаться санитарных норм и требований от Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.
      • По словам премьера Дениса Шмыгаля, также вскоре можно ожидать открытия магазинов, кофеен и других заведений обслуживания.
      • Об ослаблении карантина задолго до его официального начала объявили мэры Черкасс и Днепра.
      • По состоянию на 3 мая в Украине подтвердили 11 913 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. К сожалению, 288 человек умерли. Зато 1547 пациентам удалось выздороветь.

      етапи виходу з карантину
      5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Киева Новости Харькова Новости Одессы Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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