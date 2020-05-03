Как украинцы массово нарушают карантин: ошеломляющие видео и фото
Украине до отмены карантина – еще очень далеко, а первые послабления, вероятнее всего, состоятся 11 мая. Однако в украинских городах люди массово вышли на улицы. В частности, нарушения карантина можно было наблюдать в Одессе, Харькове и Киеве.
Одесса
В Одессе люди массово оккупировали район Аркадии, где неподалеку располагаются пляжи. Здесь уже открыли маленькие магазинчики и кафе. В то же время люди прогуливаются без защитных масок, передает "Украинская правда".
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Как нарушают карантин в Одессе: видео
По информации телеграмм-канала "Одесса сейчас", не лучше ситуация и на одесском "Привозе". Хотя рынки в Украине открыли 1 мая, однако здесь совсем не придерживаются карантинных мероприятий. В частности, только некоторые намотали пленку на прилавки. Есть люди и с масками, но в основном те маски висят на подбородках.
Не придерживаются карантинных мероприятий и на Привозе (Фото: Телеграм-канал "Одесса сейчас")
Харкьков
Также нарушают карантин в Харькове. Жители и гости города вышли прогуляться Саржиным яром – кто-то надел маски, но есть люди и без. Кроме того, здесь заняли спортивные площадки, передает телеграмм-канал "Веха".
В Харькове люди массово вышли в Саржин яр: видео
Киев
Под Киевом немалые очереди людей массово двинулись в дендропарк "Добропарк", где недавно начали цвести тюльпаны.
Несмотря на карантин, люди массово ринулись в "Доброполье" под Киевом: видео
Как видно из кадров, размещенных в сети, большинство не придерживается ни социальной дистанции, ни требования носить маску в общественном месте. Многие пришли с детьми и с ними фотографируется. В то же время на подъезде к комплексу возникали пробки, а число посетителей составило сотни.
Огромные скопления людей в "Добропарке" под Киевом
Примечательно, что "Добропарк" работал официально и пропускал всех по билетам. Хотя еще 26 апреля здесь объявили, что закрываются на карантин. После того, как история с нарушением набрала огласку, парк закрыли на карантин снова – теперь уже до 11 мая.
Также киевляне массово вышли на пешеходный мост, ведущий на Труханов остров. И традиционно, большинство не придерживается социальной дистанции и не носит масок.
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Несмотря на карантин, киевляне и гости столицы вышли на пешеходный мост на Труханов остров
Что известно о выходе Украины из карантина
- В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. Теперь он действует до 11 мая.
- Уже с 11 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее, чем предполагали.
- С 1 мая в Украине начнут открывать продовольственные и аграрные рынки. Произойдет это при условии, что те будут придерживаться санитарных норм и требований от Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, также вскоре можно ожидать открытия магазинов, кофеен и других заведений обслуживания.
- Об ослаблении карантина задолго до его официального начала объявили мэры Черкасс и Днепра.
- По состоянию на 3 мая в Украине подтвердили 11 913 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. К сожалению, 288 человек умерли. Зато 1547 пациентам удалось выздороветь.
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала