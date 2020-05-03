Как украинцы массово нарушают карантин: ошеломляющие видео и фото

Украине до отмены карантина – еще очень далеко, а первые послабления, вероятнее всего, состоятся 11 мая. Однако в украинских городах люди массово вышли на улицы. В частности, нарушения карантина можно было наблюдать в Одессе, Харькове и Киеве.

Одесса

В Одессе люди массово оккупировали район Аркадии, где неподалеку располагаются пляжи. Здесь уже открыли маленькие магазинчики и кафе. В то же время люди прогуливаются без защитных масок, передает "Украинская правда".

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Как нарушают карантин в Одессе: видео

По информации телеграмм-канала "Одесса сейчас", не лучше ситуация и на одесском "Привозе". Хотя рынки в Украине открыли 1 мая, однако здесь совсем не придерживаются карантинных мероприятий. В частности, только некоторые намотали пленку на прилавки. Есть люди и с масками, но в основном те маски висят на подбородках.

Не придерживаются карантинных мероприятий и на Привозе (Фото: Телеграм-канал "Одесса сейчас")

Харкьков

Также нарушают карантин в Харькове. Жители и гости города вышли прогуляться Саржиным яром – кто-то надел маски, но есть люди и без. Кроме того, здесь заняли спортивные площадки, передает телеграмм-канал "Веха".

В Харькове люди массово вышли в Саржин яр: видео

Киев

Под Киевом немалые очереди людей массово двинулись в дендропарк "Добропарк", где недавно начали цвести тюльпаны.

Несмотря на карантин, люди массово ринулись в "Доброполье" под Киевом: видео

Как видно из кадров, размещенных в сети, большинство не придерживается ни социальной дистанции, ни требования носить маску в общественном месте. Многие пришли с детьми и с ними фотографируется. В то же время на подъезде к комплексу возникали пробки, а число посетителей составило сотни.

Огромные скопления людей в "Добропарке" под Киевом

Примечательно, что "Добропарк" работал официально и пропускал всех по билетам. Хотя еще 26 апреля здесь объявили, что закрываются на карантин. После того, как история с нарушением набрала огласку, парк закрыли на карантин снова – теперь уже до 11 мая.

Также киевляне массово вышли на пешеходный мост, ведущий на Труханов остров. И традиционно, большинство не придерживается социальной дистанции и не носит масок.

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Несмотря на карантин, киевляне и гости столицы вышли на пешеходный мост на Труханов остров

Что известно о выходе Украины из карантина

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. Теперь он действует до 11 мая.

Уже с 11 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее, чем предполагали.

С 1 мая в Украине начнут открывать продовольственные и аграрные рынки. Произойдет это при условии, что те будут придерживаться санитарных норм и требований от Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, также вскоре можно ожидать открытия магазинов, кофеен и других заведений обслуживания.

Об ослаблении карантина задолго до его официального начала объявили мэры Черкасс и Днепра.

По состоянию на 3 мая в Украине подтвердили 11 913 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. К сожалению, 288 человек умерли. Зато 1547 пациентам удалось выздороветь.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала