Как украинцы оценили действия Зеленского и правительства по противодействию коронавирусу: опрос

Большинство украинцев считают реакцию украинской власти на распространение коронавируса, в частности президента Зеленского, эффективной. В то же время относительно действий правительства и Минздрава граждане настроены не так позитивно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". Так, 55% опрошенных считают реагирование главы государства на распространение коронавируса эффективным. В то же время 31% – придерживаются противоположного мнения.

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Как украинцы относятся к действиям правительства во время карантина?

В течение последних двух недель, оценки эффективности действий главы государства практически не изменились, а Минздрава и МВД немного выросли.



Эффективность власти во время карантина по мнению украинцев / Инфографика "Рейтинга"

Что касается Министерства здравоохранения, то 41% опрошенных считают действия ведомства эффективными, 44% – неэффективными.

39% считают действия МВД эффективными, а 35% – неэффективными.

По поводу эффективности действий премьер-министра Дениса Шмыгаля, 43% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос. 28% – оценили его действия как эффективные, а 29% – как неэффективные.



Насколько эффективно власть реагирует на угрозу коронавируса / Инфографика "Рейтинга"

Интересно, что лояльней всего к действиям власти относится молодежь и украинцы со средним и выше среднего уровнем достатка.



Распределение мнений украинцев по регионам / Инфографика "Рейтинга"

В то же время 61% опрошенных считают введенные властями меры оптимальными. 17% утверждают, что они слишком мягкие. 15% убеждены, что меры очень жесткие.

За последние две недели уменьшилось количество тех, кто считает меры слишком мягкими (с 28% до 17%). В то же время возросло количество тех, кто считает их слишком жесткими (с 7% до 15%).

Обратите внимание! Опрос проводился по всей Украине в течение 10 – 12 апреля 2020 года. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.



Новые карантинные ограничения, которые действуют в Украине с 6 апреля / Инфографика 24 канала