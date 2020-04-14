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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Як українці оцінюють дії Зеленського та уряду щодо протидії коронавірусу: опитування

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      Українці дали оцінку діям влади під час карантину / Офіс Президента

      Більшість українців вважають реакцію української влади на поширення коронавірусу, зокрема президента Зеленського, ефективною. Водночас щодо дій уряду та МОЗ громадяни налаштовані не так позитивно.

      Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг". Так, 55% опитаних вважають реагування глави держави на поширення коронавірусу ефективним. Водночас 31% – дотримуються протилежної думки.

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      Як українці ставляться до дій уряду під час карантину?

      • Протягом останніх двох тижнів, оцінки ефективності дій глави держави практично не змінилися, а МОЗ та МВС трохи зросли.


      Ефективність влади під час карантину на думку українців / Інфографіка "Рейтингу"

      • Щодо Міністерства охорони здоров'я, то 41% опитаних вважають дії відомства ефективними, 44% – неефективними.
      • 39% вважають дії МВС ефективними, а 35% – неефективними.
      • З приводу ефективності дій прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, 43% опитаних не змогли відповісти на це питання. 28% – оцінили його дії як ефективні, а 29% – як неефективні.


      Наскільки ефективно влада реагує на загрозу коронавірусуІнфографіка "Рейтингу"

      • Цікаво, що найлояльніше до дій влади ставиться молодь та українці із середнім та вищим за середній рівнем достатку.


      Розподіл думок українців по регіонах / Інфографіка "Рейтингу"

      Водночас 61% опитаних вважає введені владою заходи оптимальними. 17% стверджують, що вони занадто м'які. 15% переконані, що заходи дуже жорсткі.

      За останні два тижні зменшилася кількість тих, хто вважає заходи дуже м'якими (з 28% до 17%). Водночас зросла кількість тих, хто вважає їх занадто жорсткими (з 7% до 15%).

      Зверніть увагу! Опитування проводилося по всій Україні протягом 10-12 квітня 2020 року. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.


      Нові карантинні обмеження, що діють в Україні від 6 квітня / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Денис Шмигаль Володимир Зеленський Новини політики
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