Как украинцы оценивают действия власти в борьбе с коронавирусом
В Украине еще 3 марта зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом, а з12 марта в Украине действует карантина. С тех пор государство ведет борьбу против эпидемии, но украинцы в основном считают, что власть делает это недостаточно успешно.
О том, насколько успешными в борьбе с коронавирусом являются действия власти, вовремя ли был введен карантин и не является ли он слишком строгим, у украинцев спросил Киевский международный институт социологии.
К слову В Украине подтвердили уже 804 случая коронавируса
Как украинцы оценивают действия власти в борьбе с коронавирусом:
- очень успешно – 4%;
- скорее успешно – 36%;
- в общем успешно – 40%;
- скорее неуспешно – 30%;
- очень неуспешно – 18%;
- в общем неуспешно – 48%;
Вовремя ли власть приняла меры по борьбе с коронавирусом:
- слишком поздно – 38%;
- вполне вовремя – 49%;
- преждевременно – 5%.
Достаточных ли мер украинская власть приняла для борьбы с коронавирусом:
- ограничительные меры должны быть более жесткими – 43%;
- принятые меры вполне адекватны – 40%;
- ограничения слишком жесткие – 9%.
Как украинская власть борется с коронавирусом?В Украине уже от 12 марта действует карантин, в рамках которого власти закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с другими государствами и внутри страны. Также приостановлено междугороднее и межобластное транспортное сообщение.
Карантин сначала был введен до 3 апреля, но впоследствии его продлили до 24 апреля.
Какие ограничения действуют в Украине во время карантина / инфографика 24 канала
Исследование проведено с 27 по 30 марта путем телефонных интервью. Всего опрошены 1,5 тысячи человек, а выборка репрезентативна для взрослого населения. Погрешность не превышает 3%.
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