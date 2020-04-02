В Украине еще 3 марта зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом, а з12 марта в Украине действует карантина. С тех пор государство ведет борьбу против эпидемии, но украинцы в основном считают, что власть делает это недостаточно успешно.

О том, насколько успешными в борьбе с коронавирусом являются действия власти, вовремя ли был введен карантин и не является ли он слишком строгим, у украинцев спросил Киевский международный институт социологии.

К слову В Украине подтвердили уже 804 случая коронавируса

Как украинцы оценивают действия власти в борьбе с коронавирусом:

очень успешно – 4%;

скорее успешно – 36%;

в общем успешно – 40%;

– 40%; скорее неуспешно – 30%;

очень неуспешно – 18%;

в общем неуспешно – 48%;

Вовремя ли власть приняла меры по борьбе с коронавирусом:

слишком поздно – 38%;

вполне вовремя – 49%;

преждевременно – 5%.

Достаточных ли мер украинская власть приняла для борьбы с коронавирусом:

ограничительные меры должны быть более жесткими – 43%;

принятые меры вполне адекватны – 40%;

ограничения слишком жесткие – 9%.

Как украинская власть борется с коронавирусом?В Украине уже от 12 марта действует карантин, в рамках которого власти закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с другими государствами и внутри страны. Также приостановлено междугороднее и межобластное транспортное сообщение.



Карантин сначала был введен до 3 апреля, но впоследствии его продлили до 24 апреля.



Какие ограничения действуют в Украине во время карантина / инфографика 24 канала

Исследование проведено с 27 по 30 марта путем телефонных интервью. Всего опрошены 1,5 тысячи человек, а выборка репрезентативна для взрослого населения. Погрешность не превышает 3%.