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      Как украинцы оценивают действия власти в борьбе с коронавирусом

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      38% украинцев считают, что власть слишком поздно ввела карантин / censor.net.ua

      В Украине еще 3 марта зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом, а з12 марта в Украине действует карантина. С тех пор государство ведет борьбу против эпидемии, но украинцы в основном считают, что власть делает это недостаточно успешно.

      О том, насколько успешными в борьбе с коронавирусом являются действия власти, вовремя ли был введен карантин и не является ли он слишком строгим, у украинцев спросил Киевский международный институт социологии.

      К слову В Украине подтвердили уже 804 случая коронавируса

      Как украинцы оценивают действия власти в борьбе с коронавирусом:

      • очень успешно – 4%;
      • скорее успешно – 36%;
      • в общем успешно – 40%;
      • скорее неуспешно – 30%;
      • очень неуспешно – 18%;
      • в общем неуспешно – 48%;

      Вовремя ли власть приняла меры по борьбе с коронавирусом:

      • слишком поздно – 38%;
      • вполне вовремя – 49%;
      • преждевременно – 5%.

      Достаточных ли мер украинская власть приняла для борьбы с коронавирусом:

      • ограничительные меры должны быть более жесткими – 43%;
      • принятые меры вполне адекватны – 40%;
      • ограничения слишком жесткие – 9%.

      Как украинская власть борется с коронавирусом?В Украине уже от 12 марта действует карантин, в рамках которого власти закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с другими государствами и внутри страны. Также приостановлено междугороднее и межобластное транспортное сообщение.

      Карантин сначала был введен до 3 апреля, но впоследствии его продлили до 24 апреля.

      карантин в Україні, обмеження
      Какие ограничения действуют в Украине во время карантина / инфографика 24 канала

      Исследование проведено с 27 по 30 марта путем телефонных интервью. Всего опрошены 1,5 тысячи человек, а выборка репрезентативна для взрослого населения. Погрешность не превышает 3%.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Социологическое исследование
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