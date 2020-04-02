В Україні ще 3 березня зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус, а з12 березня в Україні діє карантину. З того часу держава веде боротьбу проти епідемії, але українці здебільшого вважають, що влада робить це недостатньо успішно.

Про те, наскільки успішними у боротьбі з коронавірусом є дії влади, чи вчасно було введено карантин та чи не є він занадто суворим в українців запитав Київський міжнародний інститут соціології.

До слова В Україні підтвердили вже 804 випадки коронавірусу

Як українці оцінюють дії влади у боротьбі з коронавірусом:

дуже успішно – 4%;

скоріше успішно – 36%;

загалом успішно – 40%;

– 40%; скоріше неуспішно – 30%;

дуже неуспішно – 18%;

загалом неуспішно – 48%;

Чи вчасно влада вжила заходів по боротьбі з коронавірусом:

занадто пізно – 38%;

цілком вчасно – 49%;

передчасно – 5%.

Чи достатніх заходів українська влада вжила для боротьби з коронавірусом:

обмежувальні заходи повинні бути більш жорсткими – 43%;

вжиті заходи цілком адекватні – 40%;

обмеження занадто жорсткі – 9%.

Як українська влада бореться з коронавірусом?В Україні вже від 12 березня діє карантин, у межах якого влада закрила авіаційне і залізничне сполучення з іншими державами та всередині країни. Також призупинено міжміське і міжобласне транспортне сполучення.



Карантин спершу було запроваджено до 3 квітня, але згодом його продовжили до 24 квітня.



Які обмеження діють в Україні під час карантину / інфографіка 24 каналу

Дослідження проведено з 27 по 30 березня шляхом телефонних інтерв'ю. Загалом опитано 1,5 тисячі людей, а вибірка репрезентативна для дорослого населення. Похибка не перевищує 3%.