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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як українці оцінюють дії влади у боротьбі з коронавірусом

      - Читать новость на русском
      38% українців вважають, що влада занадто пізно запровадила карантин / censor.net.ua

      В Україні ще 3 березня зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус, а з12 березня в Україні діє карантину. З того часу держава веде боротьбу проти епідемії, але українці здебільшого вважають, що влада робить це недостатньо успішно.

      Про те, наскільки успішними у боротьбі з коронавірусом є дії влади, чи вчасно було введено карантин та чи не є він занадто суворим в українців запитав Київський міжнародний інститут соціології.

      До слова В Україні підтвердили вже 804 випадки коронавірусу

      Як українці оцінюють дії влади у боротьбі з коронавірусом:

      • дуже успішно – 4%;
      • скоріше успішно – 36%;
      • загалом успішно – 40%;
      • скоріше неуспішно – 30%;
      • дуже неуспішно – 18%;
      • загалом неуспішно – 48%;

      Чи вчасно влада вжила заходів по боротьбі з коронавірусом:

      • занадто пізно – 38%;
      • цілком вчасно – 49%;
      • передчасно – 5%.

      Чи достатніх заходів українська влада вжила для боротьби з коронавірусом:

      • обмежувальні заходи повинні бути більш жорсткими – 43%;
      • вжиті заходи цілком адекватні – 40%;
      • обмеження занадто жорсткі – 9%.

      Як українська влада бореться з коронавірусом?В Україні вже від 12 березня діє карантин, у межах якого влада закрила авіаційне і залізничне сполучення з іншими державами та всередині країни. Також призупинено міжміське і міжобласне транспортне сполучення.

      Карантин спершу було запроваджено до 3 квітня, але згодом його продовжили до 24 квітня.

      карантин в Україні, обмеження
      Які обмеження діють в Україні під час карантину / інфографіка 24 каналу

      Дослідження проведено з 27 по 30 березня шляхом телефонних інтерв'ю. Загалом опитано 1,5 тисячі людей, а вибірка репрезентативна для дорослого населення. Похибка не перевищує 3%.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Карантин в Україні 2020 Соціологічне дослідження Коронавірус в Україні Новини України
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