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Как украинцы отметили День молитвы за Украину

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2 июня – национальный День молитвы за Украину. Миллионы верующих христианских церквей объединились в молитве за страну.

Представители различных конфессий со всех областей в совместном служении просили у Господа установление мира, справедливости и лучшего будущего для украинского народа.

"Вообще, как по мне, идея просто супер. Если посмотреть в историю, то 20 лет назад о таком даже нельзя было мечтать", – считают в семье Васьковцев.

Мы, как никак, верим в одного Бога, и мы должны объединяться, и больше таких мероприятий должно происходить,
– уверен прихожанин Андрей.

"Мы молимся за то, чтобы прекратилась война, чтобы был мир, чтобы был достаток в каждой семье", – сказала прихожанка Зинаида.

Национальный День молитвы за Украину проходит уже в третий раз. Идейным и духовным наставником этого мероприятия является всемирно известный религиозный деятель Дэвид Хасавей. Много лет своего служения он посвятил именно Украине.

Это особенный исторический день, такого не происходило ни в одной другой стране Европы или даже мира, что мы, как представители разных церковных конфессий, смогли объединиться во имя Иисуса Христа,
– отметил Хасавей.

"Только в воссоединении, только в единомыслии, только в молитве мы можем получить от Господа благословение, которое мы так ожидаем", – подчеркнул ректор Львовской духовной семинарии, митрофорный протоиерей Василий Луцишин.

Кроме совместной молитвы, верующие имели возможность принять участие в создании рукописной Библии. Этот исторический документ планируют внести в Национальный реестр рекордов Украины.

Источник: 24 канал
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